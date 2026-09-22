Caos en Santa Marta: suspenden clases en estos colegios por alteración del orden público

Debido a las graves alteraciones de orden público registradas en la región caribeña, la administración distrital confirmó que las clases en Santa Marta en colegios cerrados presencialmente entran en una etapa de flexibilización temporal. La decisión busca salvaguardar la integridad de miles de estudiantes, docentes y personal administrativo que se han visto afectados por los bloqueos viales y la tensión en la zona.

Ante la propagación de comunicados en redes sociales, padres de familia buscan con urgencia claridad sobre qué colegios suspenden clases hoy y hasta cuándo se mantendrá la medida restrictiva.

¿Por qué se decretó la suspensión de clases presenciales?

La emergencia educativa se desató tras los fuertes enfrentamientos registrados en el sector rural de Quebrada del Sol y los bloqueos en el corredor de la Troncal del Caribe. Estos hechos ocurrieron en el marco de una ofensiva de la Fuerza Pública contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que desencadenó amenazas de paro armado e incluso la incineración de vehículos de servicio público.

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Ante este panorama, la Alcaldía de Santa Marta expidió el Decreto 431, ordenando suspender temporalmente la jornada presencial académica. Sin embargo, la Secretaría de Educación Distrital aclaró de manera enfática que la actividad académica no se cancela; las instituciones deberán aplicar estrategias de flexibilización como guías pedagógicas, talleres autónomos y plataformas digitales para el trabajo desde casa.

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Los colegios y sectores afectados en Santa Marta

La medida de contingencia cobija de manera prioritaria a las Instituciones Educativas Distritales (IED) y sus sedes ubicadas en las áreas de influencia directa del conflicto. Los sectores específicos bajo restricción presencial son:



Guachaca: Suspensión total en las áreas rurales y costeras adyacentes.

Suspensión total en las áreas rurales y costeras adyacentes. Calabazo y Bonda: Restricción absoluta por cercanía a los corredores de movilidad en disputa.

Restricción absoluta por cercanía a los corredores de movilidad en disputa. Minca: Cierre de aulas preventivo en la zona cafetera de la Sierra Nevada.

Cierre de aulas preventivo en la zona cafetera de la Sierra Nevada. Once de Noviembre: Afectación directa tras los disturbios urbanos e incineración de transportes.

De igual manera, la suspensión cobija a cualquier otra institución cuyos alumnos o profesores deban desplazarse obligatoriamente a través de estas zonas de riesgo. Cabe destacar que el impacto de la crisis llegó a la educación superior; la Universidad del Magdalena (Unimagdalena) también suspendió la presencialidad, migrando de manera inmediata a la virtualidad.

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¿Cuándo se normalizará la situación escolar?

Inicialmente, las restricciones de presencialidad y la prohibición de acompañante en motocicleta en el distrito se fijaron por un periodo de 24 horas. Las autoridades señalaron en el Puesto de Mando Unificado (PMU) que una eventual extensión de la medida dependerá exclusivamente de la evolución de las condiciones de seguridad.

El Gobierno Nacional, bajo el mando del presidente Abelardo De La Espriella, ordenó reforzar la militarización de Santa Marta para restablecer el orden y garantizar el retorno seguro a las aulas en el menor tiempo posible.