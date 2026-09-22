Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
LUIS ALFONSO ANTES DE LA FAMA
ENFERMEDAD DE YAMID AMAT
GOBIERNO ELIMINA COPAGO

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Jhon Álex Castaño tiró la casa por la ventana en la lujosa fiesta de 15 de su hija

Jhon Álex Castaño tiró la casa por la ventana en la lujosa fiesta de 15 de su hija

Por medio de sus redes sociales, el artista compartió imágenes y videos de la llamativa celebración de Salomé, quien deslumbró con su vestido y disfrutó una noche muy especial.

Jhon Álex Castaño en fotos de la lujosa fiesta de 15 años que le celebró a su hija Salomé
hon Álex Castaño botó la casa por la ventana en la ostentosa fiesta de 15 años de su hija Salomé, compartiendo emocionantes momentos en redes sociales
Foto: @jhonalexcastano
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

El cantante de música popular Jhon Álex Castaño celebró por todo lo alto los 15 años de su hija Salomé, en medio de una elegante fiesta a la que asistieron sus seres queridos. El intérprete, conocido en el mundo artístico como el 'Rey del Chupe', dejó las tarimas este fin de semana para acompañar a la joven en esta anhelada fecha.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Esta celebración se dio a pocas semanas de que realizara su show en el Movistar Arena de Bogotá, donde conmemoró sus 20 años de carrera. Tras presentarse ante miles de seguidores y compartir escenario con grandes invitados, el artista risaraldense se enfocó en disfrutar esta celebración junto a sus familiares.

Últimas noticias

Fallece reconocida actriz colombiana recordada por su papel de La Calena en la clasica serie Don Chinche
Farándula

Murió reconocida actriz colombiana de la época dorada de la TV; así fue su trayectoria

Yina Calderón critica la llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional en un reciente mensaje en redes sociales
Farándula

Yina Calderón lanza contundente mensaje a James Rodríguez tras su llegada a Nacional

Puedes leer: Jhon Alex Castaño no se guarda nada y habla del comentario de Ciro sobre Yeison Jiménez

¿Cómo fue la fiesta de 15 años de Salomé?

El artista compartió en sus redes sociales varias imágenes de la celebración de su hija, captando la atención de los internautas por la llamativa temática inspirada en la ciudad de Nueva York. La decoración convirtió el lugar en una representación de la famosa ciudad estadounidense.

Te puede interesar:

Jhonny Rivera y las donaciones en redes: responde a las críticas sobre monetizar ayudas
Farándula

¿Se gana dinero ayudando? Jhonny Rivera revela la verdad tras mostrar donaciones en redes

Luis Alfonso antes y despues de la fama junto a su esposa Luisa Pulgarin recordando sus inicios
Farándula

Esposa de Luis Alfonso reveló inéditas FOTOS del cantante antes de alcanzar la fama

En las imágenes se pueden apreciar varios detalles de la escenografía, entre ellos pantallas que mostraban los edificios de la ciudad e incluso en ellas se vieron taxis transitando. Las luces y los elementos de lujo también formaron parte de la decoración escogida para esta celebración.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Salomé se robó las miradas con el vestido que eligió para celebrar sus 15 años. La joven lució un diseño rosado, muy al estilo de una princesa de Disney, lleno de piedras brillantes y con un enorme moño en la parte posterior, justo en la zona de la cintura, que completó el look.

Publicidad

Durante la fiesta quedaron registrados varios momentos en los que Salomé compartió con sus familiares, quienes se reunieron para acompañarla en esta fecha especial que marca una nueva etapa en su vida.

Opción enfocada en SEO: Emotivo momento de Jhon Álex Castaño con su hija Salomé durante la lujosa celebración de sus 15 años
Jhon Álex Castaño protagonizó emotivos momentos al cantar e interpretar serenata a su hija Salomé en su ostentosa fiesta de 15 años
Foto collage realizado por La Kalle; @jhonalexcastano

¿Cuáles fueron las palabras de Salomé a su padre Jhon Álex Castaño?

Publicidad

Sin embargo, la decoración no fue lo único que llamó la atención. Varios seguidores se emocionaron cuando la quinceañera tomó el micrófono y le dedicó unas emotivas palabras a su padre. Salomé aprovechó ese momento para agradecerle por el acompañamiento que le brindó durante su crecimiento y por las enseñanzas recibidas a lo largo de los años.

Puedes leer: El ritual secreto de Jhonny Rivera antes de subirse al escenario; le trae buena suerte

“Papi, muchas gracias por concederme este sueño de mis 15, pero más allá de todo esto, te quiero agradecer por todo lo que me has enseñado en mi vida, por estar conmigo en las buenas, las malas y las peores...sobre todo, por la preparación que me has dado para mi vida, te amo mucho”, dijo. Sus palabras conmovieron a los asistentes y reflejaron el agradecimiento de la joven hacia su padre.

¿Qué le dedicó Jhon Álex Castaño a su hija?

En medio de la importante celebración no podía faltar la música en vivo interpretada por el 'Rey del Chupe', quien no dudó en tomar el micrófono para dedicarle una serenata a su hija Salomé, quien recibió este gesto con mucha alegría.

En una entrevista, el cantante había afirmado que creó una canción para festejar los 15 años de su hija. Esta composición fue interpretada por el artista durante la serenata que le dedicó, un momento que sus seguidores recordaron y comentaron en redes sociales al reconocer la canción que había mencionado con anterioridad.

Te puede interesar:

Restauración del reloj de Yeison Jiménez: qué partes cambiaron y a qué hora se detuvo el avión
Farándula

Revelan hora exacta en la que se detuvo el reloj de Yeison Jiménez al fallecer en accidente

Jessi Uribe junto a su hija Luna Uribe, sobre quien reveló un angustiante episodio de salud vivido en su infancia
Farándula

Jessi Uribe revela angustiante episodio que vivió tras sentir que su hija fallecía

Publicidad

“Con razón en una entrevista dijo que se le iba a hacer un taco en la garganta para cantarle esa canción que Jhon Alex le compuso a su reina, hermosa letra muy sentida de corazón; la piel se me puso de gallina”, comentó una internauta al recordar las declaraciones del cantante.

En el mismo post de Instagram, el artista dejó claro el lugar que ocupa la familia en su vida con las siguientes palabras: “Mi familia lo es todo para mí…”. El famoso mostró una faceta distinta a la de ser artista.

Publicidad

Relacionados

Jhon Alex Castaño

Celebraciones de cumpleaños

Cantantes de musica popular