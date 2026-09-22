Jhon Álex Castaño tiró la casa por la ventana en la lujosa fiesta de 15 de su hija

El cantante de música popular Jhon Álex Castaño celebró por todo lo alto los 15 años de su hija Salomé, en medio de una elegante fiesta a la que asistieron sus seres queridos. El intérprete, conocido en el mundo artístico como el 'Rey del Chupe', dejó las tarimas este fin de semana para acompañar a la joven en esta anhelada fecha.

Esta celebración se dio a pocas semanas de que realizara su show en el Movistar Arena de Bogotá, donde conmemoró sus 20 años de carrera. Tras presentarse ante miles de seguidores y compartir escenario con grandes invitados, el artista risaraldense se enfocó en disfrutar esta celebración junto a sus familiares.

Puedes leer: Jhon Alex Castaño no se guarda nada y habla del comentario de Ciro sobre Yeison Jiménez



¿Cómo fue la fiesta de 15 años de Salomé?

El artista compartió en sus redes sociales varias imágenes de la celebración de su hija, captando la atención de los internautas por la llamativa temática inspirada en la ciudad de Nueva York. La decoración convirtió el lugar en una representación de la famosa ciudad estadounidense.

En las imágenes se pueden apreciar varios detalles de la escenografía, entre ellos pantallas que mostraban los edificios de la ciudad e incluso en ellas se vieron taxis transitando. Las luces y los elementos de lujo también formaron parte de la decoración escogida para esta celebración.

Salomé se robó las miradas con el vestido que eligió para celebrar sus 15 años. La joven lució un diseño rosado, muy al estilo de una princesa de Disney, lleno de piedras brillantes y con un enorme moño en la parte posterior, justo en la zona de la cintura, que completó el look.

Publicidad

Durante la fiesta quedaron registrados varios momentos en los que Salomé compartió con sus familiares, quienes se reunieron para acompañarla en esta fecha especial que marca una nueva etapa en su vida.

Jhon Álex Castaño protagonizó emotivos momentos al cantar e interpretar serenata a su hija Salomé en su ostentosa fiesta de 15 años Foto collage realizado por La Kalle; @jhonalexcastano

¿Cuáles fueron las palabras de Salomé a su padre Jhon Álex Castaño?

Publicidad

Sin embargo, la decoración no fue lo único que llamó la atención. Varios seguidores se emocionaron cuando la quinceañera tomó el micrófono y le dedicó unas emotivas palabras a su padre. Salomé aprovechó ese momento para agradecerle por el acompañamiento que le brindó durante su crecimiento y por las enseñanzas recibidas a lo largo de los años.

Puedes leer: El ritual secreto de Jhonny Rivera antes de subirse al escenario; le trae buena suerte

“Papi, muchas gracias por concederme este sueño de mis 15, pero más allá de todo esto, te quiero agradecer por todo lo que me has enseñado en mi vida, por estar conmigo en las buenas, las malas y las peores...sobre todo, por la preparación que me has dado para mi vida, te amo mucho”, dijo. Sus palabras conmovieron a los asistentes y reflejaron el agradecimiento de la joven hacia su padre.

¿Qué le dedicó Jhon Álex Castaño a su hija?

En medio de la importante celebración no podía faltar la música en vivo interpretada por el 'Rey del Chupe', quien no dudó en tomar el micrófono para dedicarle una serenata a su hija Salomé, quien recibió este gesto con mucha alegría.

En una entrevista, el cantante había afirmado que creó una canción para festejar los 15 años de su hija. Esta composición fue interpretada por el artista durante la serenata que le dedicó, un momento que sus seguidores recordaron y comentaron en redes sociales al reconocer la canción que había mencionado con anterioridad.

Publicidad

“Con razón en una entrevista dijo que se le iba a hacer un taco en la garganta para cantarle esa canción que Jhon Alex le compuso a su reina, hermosa letra muy sentida de corazón; la piel se me puso de gallina”, comentó una internauta al recordar las declaraciones del cantante.

En el mismo post de Instagram, el artista dejó claro el lugar que ocupa la familia en su vida con las siguientes palabras: “Mi familia lo es todo para mí…”. El famoso mostró una faceta distinta a la de ser artista.