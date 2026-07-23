Jhon Alex Castaño no se guarda nada y habla del comentario de Ciro sobre Yeison Jiménez

Jhon Alex Castaño se refirió en El Klub de La Kalle a la polémica que surgió tras las recientes declaraciones de Ciro Quiñónez sobre Yeison Jiménez. Durante la entrevista, el artista compartió su percepción sobre lo ocurrido en una transmisión en vivo junto al creador de contenido Westcol y otros exponentes de la música popular.

Castaño calificó el momento como una situación incómoda para quienes participaron en la conversación y aseguró que el ambiente cambió tras las palabras de Quiñónez.

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"Fue un momento muy incómodo", expresó el intérprete, quien aclaró que, aunque él no estaba consumiendo licor en ese momento, la situación generó incomodidad entre los presentes.



Sobre las declaraciones de su colega, fue contundente al afirmar que se trató de un comentario fuera de lugar. "El comentario fue... todos sentimos: '¿Qué necesidad había de decir eso?'", manifestó.

El cantante también cuestionó que se mencionara a Yeison Jiménez en ese contexto y consideró que ese tipo de referencias no aportaban a la conversación. "Hacer un comentario como ese sobra", señaló.

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¿Qué más dijo Jhon Alex Castaño sobre las declaraciones de Ciro Quiñónez?

Durante la entrevista, Jhon Alex recordó que el fallecimiento de Yeison Jiménez, ocurrido el pasado 10 de enero de 2026, sigue siendo un tema sensible para quienes compartieron con él dentro y fuera de los escenarios.

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"Yo creo que todavía estamos de luto. No es que ya se les olvidó o ya pasó", afirmó. Asimismo, destacó que la relación que mantenía con el intérprete de 'Aventurero' trascendía el ámbito musical. "La amistad no fue de músicos, fue de parceros", recordó.

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En ese sentido, insistió en que el nombre de 'El Aventurero' no debería utilizarse para generar impacto mediático. "No hay necesidad de usar las entrevistas para llamar la atención trayendo el nombre de Yeison a ese tipo de comentarios", afirmó.

El cantante también resaltó el cariño que el gremio sentía por el artista."Todos queríamos a Yeison como un berraco", comentó.

Pese a las críticas, Jhon Alex Castaño evitó profundizar en la polémica y aseguró que mantiene una buena relación con Ciro Quiñónez, a quien incluso apoda cariñosamente "Duracel" por su personalidad extrovertida y enérgica.

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No obstante, consideró que lo sucedido puede servirle como aprendizaje sobre la responsabilidad que implica hablar en espacios públicos. "De pronto tiene demasiada chispa, demasiada lengua, pero los años y la vida lo van forjando a uno", expresó.

Finalmente, concluyó que la experiencia permite entender cómo actuar en distintos escenarios y medir mejor las palabras cuando se está frente a las cámaras.

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