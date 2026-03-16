Jhon Alex Castaño dice cómo recayó en alcohol por muerte de Yeison Jiménez; así se enteró

El cantante de música popular Jhon Alex Castaño habló sobre uno de los momentos más difíciles que vivió en su carrera artística, el instante en que recibió la noticia sobre la muerte de su amigo Yeison Jiménez.

Durante una entrevista en 'Se dice de mí' el artista recordó que la información le llegó mientras se encontraba en Bucaramanga. Según relató, la noticia lo tomó por sorpresa y le costó creer lo que estaba ocurriendo en ese momento.

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“Mi esposa me llamó y me dijo que Yeison había muerto. Yo no lo podía creer”, recordó el cantante al relatar el momento en que recibió la información. Expresó también: “Pensé que era una broma o una noticia falsa, pero después empecé a ver videos y entendí que la noticia era cierta”.



El intérprete también explicó que debía continuar con compromisos laborales y presentaciones, por lo que intentó seguir con sus actividades mientras procesaba lo ocurrido. “Fue un momento muy difícil, porque estaba trabajando y al mismo tiempo tratando de entender lo que estaba pasando”, agregó.

La recaída en el alcohol que Jhon Alex Castaño vivió tras conocer la muerte de Yeison Jiménez

En medio del impacto emocional por la pérdida de su amigo, el intérprete de canciones como 'Dos razones', 'De bar en bar' y 'Amigos con derechos' explicó que volvió a consumir alcohol después de un tiempo sin hacerlo.

El artista ya había dejado el licor debido a una condición de salud relacionada con la glándula suprarrenal, situación que lo llevó a cambiar algunos hábitos durante varios años: “Yo llevaba mucho tiempo sin tomar, pero ese día recaí por todo lo que estaba pasando”, explicó el cantante al referirse a ese momento.

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Tras la noticia, también circularon videos en redes sociales en los que el artista aparecía interpretando canciones mientras consumía licor, lo que generó comentarios entre seguidores que recordaban que el cantante había decidido dejar ese hábito por motivos médicos.

Así fue la relación entre Jhon Alex Castaño y Yeison Jiménez en la música popular

La relación entre Jhon Alex Castaño y Yeison Jiménez se dio durante varios años dentro del género de la música popular en Colombia. Ambos coincidieron en conciertos, eventos musicales y diferentes espacios relacionados con la industria.

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“Yeison era un gran compañero y compartimos muchos momentos dentro de la música”, señaló el artista al recordar su relación con el cantante.

La muerte de Jiménez se conoció el 10 de enero de 2026 y generó múltiples reacciones entre seguidores y artistas del género. La noticia se difundió rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, lo que provocó mensajes de despedida y homenajes por parte de colegas y fanáticos.

Mientras continúa con sus presentaciones y actividades musicales, el intérprete de canciones como 'Guaro' y 'Amigos con derechos' recordó este hecho como uno de los momentos más difíciles dentro de su carrera artística.

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