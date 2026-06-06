EN VIVO: Transmisión de Popular Al Parque 2026 con artistas de la Kalle

¡Llegó el día! Bogotá ya ha comenzado a latir con la tercera edición de Popular al Parque 2026. Si eres de los que disfruta de una buena ranchera, un corrido o ese vallenato que llega al alma, este evento es para ti.

Pero si por alguna razón no lograste desplazarte hasta el Parque Simón Bolívar, no tienes de qué preocuparte: la transmisión en vivo está lista para que no te pierdas ni un detalle de lo que sucede en los camerinos.

LINK para ver GRATIS transmisión de Popular al Parque 2026

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Este sábado 6 de junio, el festival abre sus puertas bajo el concepto de "Música regional, latidos del sentir popular", un homenaje a esos ritmos que han marcado la historia de los colombianos durante décadas.

A través de la cobertura de La Kalle, podrás ser testigo de cómo el talento local e internacional se une en un solo escenario para celebrar nuestra cultura.

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¿Quiénes se presentan hoy sábado en Popular al Parque 2026?

La jornada de hoy cuenta con una nómina que mezcla la experiencia de grandes leyendas con el aire fresco del relevo generacional. La programación está diseñada para que sientas cada letra y cada acorde desde el primer minuto.

Los artistas encargados de encender el escenario este sábado son:

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Oscar Roa: El encargado de dar inicio a la celebración.

El encargado de dar inicio a la celebración. Bryan Camacho y Sebastián Ayala: Representantes de las nuevas generaciones que demuestran que el género está más vivo que nunca.

Dareska: Aportando su voz y estilo único a la jornada.

Aportando su voz y estilo único a la jornada. Hernán Gómez: Quien trae esa esencia clásica cargada de vivencias que tanto aprecia el público bogotano.

Marbelle: La indiscutible reina de la "tecnocarrilera", reconocida por su trayectoria espectacular y su potencia vocal.

La indiscutible reina de la "tecnocarrilera", reconocida por su trayectoria espectacular y su potencia vocal. Los Tucanes de Tijuana: La gran institución de la música regional mexicana que llega para cerrar el día con sus famosos corridos y melodías bailables.

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¿Dónde ver la transmisión de Popular al Parque 2026 y qué géneros escucharás?

Puedes seguir todas las incidencias del festival a través de las plataformas digitales de La Kalle, donde se captará entrevistas únicas de los artistas de La Kalle.

Además, la influencia internacional se hará presente con las rancheras y corridos mexicanos, e incluso matices de tangos y valses argentinos que enriquecen la oferta cultural de este 2026.

Si decides asistir presencialmente en algún momento de la tarde, recuerda que el ingreso al Parque Simón Bolívar es para mayores de 18 años.

Ya sea que estés entre la multitud o frente a tu pantalla, Popular al Parque te garantiza una experiencia llena de sentimientos, celebrando la fuerza y el talento de artistas nacionales como Luisito Muñoz y Francy, quienes junto a los invitados internacionales, hacen de este festival el epicentro cultural del fin de semana. ¡Sintoniza y vive el sentir popular!