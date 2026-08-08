¿Karina García se va a casar? La influenciadora revela si llegaría al altar con Kris R

La historia de amor de Karina García con Kris R ha avanzado a gran velocidad. Lo que comenzó con una invitación para participar en un video terminó convirtiéndose en una relación, convivencia y ahora en la espera de su tercer hijo.

En medio de esta nueva etapa, la influenciadora habló sobre una posibilidad que durante años no estuvo entre sus planes: llegar al altar.

La declaración ocurrió durante una conversación con La Red en la que Karina García recordó cómo comenzó su relación con el cantante.

Según contó, ambos coincidían ocasionalmente en diferentes lugares hasta que surgió una invitación para participar en uno de sus videos.

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“Estuve pues invitada en el video de él un día coincidíamos en lugares y pues nada, simplemente un día pasó pues una situación y me dijo, ‘Bueno, qué chévere, me encantaría que estuvieras como en este video.’ Terminamos durmiendo juntos, viviendo juntos. Yo no sé ni en qué momento, la verdad”, relató.

La relación tomó fuerza rápidamente y, poco después, la pareja confirmó que esperaba un bebé. Para la creadora de contenido, la llegada de este nuevo integrante fue algo inesperado, especialmente porque ambos apenas estaban comenzando a conocerse.

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Karina García y el giro inesperado en su historia de amor

Karina García también habló de los cambios que ha experimentado durante el embarazo y de cómo ha vivido este proceso junto a Kris R. La influenciadora describió al bebé como un “milagro de Dios”, debido a que llegó en una etapa que ninguno de los dos había planeado de esa manera.

Además, explicó que el embarazo ha sido diferente a los anteriores por los síntomas que ha presentado y por el tamaño del bebé. De acuerdo con lo que contó, los médicos determinarán cerca de las semanas 36 o 37 si el nacimiento será mediante parto natural o cesárea.

La creadora incluso se refirió con humor al tamaño del pequeño y aseguró que está preparada para recibir a su “macrobebé”.

Pero mientras el embarazo avanza, otra pregunta comenzó a rondar la conversación: ¿habrá boda?

Karina García sorprendió al hablar del matrimonio

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Durante años, Karina García aseguró que casarse no era uno de sus grandes sueños. La razón, según explicó, está relacionada con la experiencia familiar que tuvo durante su infancia.

“Yo nunca he soñado con casarme”, afirmó inicialmente. La influenciadora explicó que no creció teniendo como referencia un matrimonio tradicional entre sus padres y que su familia fue diferente, aunque destacó que su mamá siempre buscó darle lo mejor.

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Sin embargo, su percepción parece haber cambiado con el paso del tiempo. Karina García reconoció que actualmente siente que ha atravesado muchas etapas de su vida y que ahora podría estar abierta a considerar el matrimonio.

“Pero últimamente me está entrando como, siento que ya quemé muchísimas etapas de mi vida. Entonces, sí, ya en este momento siento que sí”, manifestó.

La respuesta llamó la atención porque representa un cambio frente a lo que había expresado anteriormente. Aunque Karina García no confirmó que exista una propuesta de matrimonio ni habló de una fecha para una eventual boda, sí dejó claro que actualmente contempla esa posibilidad.

La conversación también estuvo marcada por comentarios sobre la relación que mantiene con Kris R y la llegada de su hijo. Durante el espacio, destacaron el cariño que existe entre ambos y la ilusión por la llegada del nuevo integrante de la familia.

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Así, mientras Karina García continúa preparándose para convertirse nuevamente en madre, también abrió una puerta que durante mucho tiempo había mantenido cerrada: la posibilidad de casarse. Por ahora, no existe confirmación de compromiso, pero sus propias palabras dejaron claro que su manera de ver el matrimonio ha cambiado.