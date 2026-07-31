Karina García sorprende a sus seguidores al mencionar cuánto pagó por su exclusiva mascota

Karina García volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras compartir una serie de revelaciones sobre su vida personal.

Durante una transmisión en vivo, en la que hablaba sobre su hogar y su tercer embarazo, la modelo e influenciadora sorprendió a sus seguidores al asegurar que pagó una millonaria suma por su perrita de raza Pomerania.

La mayor controversia surgió cuando habló del valor de la mascota. Según contó, siente "pesar" por el animal debido al dinero que habría pagado por ella y aseguró que la perrita le costó cerca de 30 millones de pesos.



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La afirmación rápidamente se viralizó y provocó una ola de reacciones entre los internautas, quienes cuestionaron si esa cifra corresponde al valor de un ejemplar de esa raza.

¿Qué más comentó Karina García sobre su mascota?

Además del precio, la creadora de contenido relató una anécdota que llamó la atención de sus seguidores. Explicó que su mascota, a la que llama cariñosamente "la niña", tuvo un encuentro con otro de los perros de la casa.

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"Entró en calor y hoy quedó pegada con el feo, ustedes saben quién es el feo y él es súper perro", comentó durante la transmisión en sus redes sociales.

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Según relató, fue Alejandra, la persona que la ayuda con las labores del hogar, quien encontró a los animales. "Alejandra los encontró pegados debajo de un clóset y me dio mucho pesar porque la niña está muy chiquita para que esté pegada", expresó.

Tras lo ocurrido, Karina manifestó su preocupación porque cree que la perrita podría estar embarazada. Incluso aseguró que no tiene certeza sobre cuál de los perros de la casa sería el padre de las posibles crías de su mascota.

Las declaraciones generaron todo tipo de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios tomaron la historia con humor, otros pusieron en duda el valor mencionado por la influenciadora.

Varios internautas señalaron que un perro de raza Pomerania, incluso con un linaje destacado, suele comercializarse por un precio inferior al mencionado por García. Sin embargo, hasta el momento no existe información que permita confirmar cuánto pagó realmente por su mascota. Pese a eso sus seguidores están atentos a lo que comparte la influenciadora.

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