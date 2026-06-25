Esta fue la reacción de Blessd al embarazo de Karina García, ¿se arrepiente?

La creadora de contenido Karina García confirmó que está esperando un bebé junto al cantante de trap Kris R. La noticia se volvió tendencia este 24 de junio tras publicarse varias fotos de su avanzado estado de gestación en su perfil de Instagram.

El anuncio incluyó imágenes de una ecografía y palabras emotivas de la pareja, quienes describieron este momento como su sueño más bonito. El post superó rápidamente el millón de interacciones de fans que esperaban la confirmación oficial de todo el hecho.

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El artista Blessd publicó un mensaje que generó curiosidad entre los usuarios de las plataformas digitales. Él escribió: “Mi hermanito, felicidades. Caleb ya tiene amigo para hacer música”, haciendo referencia al hijo que tiene con Manuela QM.



¿Qué relación tuvieron Blessd y Karina García en el pasado?

La creadora de contenido reveló que conoció al cantante de regueton Blessd cuando él solicitó sus servicios para una publicidad. Empezaron a negociar por chat y, aunque no era su tipo de hombre, al verse personalmente sintieron una conexión directa que marcó su relación hoy.

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Durante su paso por un reality, ella confesó haber estado muy enamorada del intérprete paisa. Incluso surgieron teorías que la vinculan como musa de la canción 'Yogurcito', un tema que sus seguidores siempre mencionan cuando se habla de este viejo romance.

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Kris R mantenía una estrecha relación con Blessd, pero la dinámica entre ambos cambió tras el inicio de su noviazgo con Karina. Desde entonces, los seguidores comenzaron a notar cierta distancia entre los artistas.

Durante un concierto en el que compartieron escenario, El Bendito aseguró que no volverían a presentarsen juntos por un tiempo. Por su parte, La K habló de situaciones internas, mientras que el paisa pidió hacer una pausa, lo que alimentó rumores sobre una posible relación entre el distanciamiento y la influencer.

Karina relató que el vínculo comenzó de forma profesional pero terminó en un flechazo real al conocerse en persona. No obstante, la relación enfrentó conflictos cuando su mejor amiga, Mariana Zapata, se involucró con el artista pese a conocer su gran dolor. Esta traición marcó un punto de quiebre en su amistad, un tema que García ventiló públicamente en televisión.

Reacciones al embarazo de Karina García

La noticia fue celebrada por su hija Isabella, quien recibió varias felicitaciones de la comunidad digital por su nuevo hermano. Los fans destacaron el ambiente familiar comentando frases como “Tan linda Isa siempre” y "felicidades mi Isa por tu hermanito"

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El padre del bebé, no pudo ocultar sus lágrimas al ver la primera ecografía en el consultorio médico. Grabó el momento para sus historias de Instagram asegurando que vivir este proceso "Esto es un sueño, no me las creo".

El cantante Kris R junto a Karina García Captura de pantalla de @Krisrofficial

Famosos como Westcol y Yailin la más viral también reaccionaron con mensajes de apoyo al anuncio. El streamer Westcol bromeó sobre el tema diciendo: “Papi está cuajando melo eso fue al ángulo”, lo que causó risas entre los muchos seguidores de la pareja.

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Actualmente, Karina García disfruta de sus seis meses restantes de embarazo rodeada de sus hijos Isabella y Valentino. La pareja agradeció el cariño de la gente y prometió compartir cada detalle de este camino hacia la llegada de su nuevo y amado hijo