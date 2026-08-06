Revelan la verdadera relación entre Amparo Grisales y Aurelio Cheveroni tras cámaras

La dinámica entre Amparo Grisales y Aurelio Cheveroni es uno de los pilares del éxito de Yo me llamo. Los constantes "encontronazos", las bromas pesadas del lobo y la firmeza de la diva generan una tensión que cautiva a la audiencia.

Pero, ¿qué tan real es esa enemistad? En una charla sincera en El Klub de la Kalle, Fernando Rojas, el actor y titiritero detrás del personaje, reveló los detalles de esta particular conexión laboral.

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Rojas explicó que lo que el público ve en pantalla es, en realidad, una fórmula cómica clásica que ha existido a lo largo de la historia humana.

Según el actor, la relación se basa en roles específicos de la técnica del payaso ruso. En este esquema, Amparo representa al "Blanco": la figura inamovible, estructurada, correcta y con autoridad, comparable incluso con la figura de un Papa en términos de rigidez.

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Por otro lado, Aurelio asume el rol del "Rojo" o "anárquico": el personaje caótico, chistoso y violento que llega para destruir esa figura inamovible.

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A pesar de los roces que se ven en el programa, la relación fuera de escena es completamente diferente. Rojas enfatizó que ambos son profesionales que se respetan profundamente.

"Somos dos actores y nos encontramos tras escenas, nos saludamos, nos queremos y nos respetamos", confesó en El Klub de la Kalle.

La "tirantez" es una función necesaria para el espectáculo: el trabajo del lobo es "darle palo" a la diva, mientras que el de ella es mantenerse brava e impasible ante sus ocurrencias.

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¿Cómo es la relación real entre Amparo Grisales y el lobo Aurelio Cheveroni?

Fuera del set de grabación, la relación es de puro compañerismo y afecto profesional. Fernando Rojas aclaró que la rivalidad es puramente actoral y técnica.

Ambos entienden sus roles dentro del programa y la química fluye porque logran compatibilizar sus estilos.

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Aunque Aurelio "se la monta" constantemente, Amparo es una pieza fundamental para que el humor del lobo funcione; sin su contraparte seria, el caos del personaje no tendría el mismo impacto.

¿Cuál es el secreto de la química entre Aurelio Cheveroni y el jurado de Yo me llamo?

El secreto reside en la mezcla de polos opuestos. Esta estrategia fue ideada por la producción de Caracol, específicamente por Juan Esteban San Pedro, quien decidió probar cómo encajaría un personaje anárquico como el lobo en un formato de concurso.

La apuesta resultó ganadora porque el lobo solo no funciona; necesita del contraste con figuras como Amparo, Escola o Pipe para que la suma de sus roles cree la "química" que el público ama.

Rojas insiste en que el talento es importante, pero la disciplina y el entendimiento de estos roles son los que permiten que la fórmula se mantenga vigente noche tras noche.

Mira la entrevista completa: