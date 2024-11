Juliana Velásquez revela detalles desconocidos de 'Aurelio Cheveroni' del Club 10

En una entrevista exclusiva para El Klub de La Kalle, Juliana Velásquez, destacada actriz y cantante colombiana, compartió detalles de su carrera artística, reveló secretos de su paso por el legendario programa infantil El Club 10, y dejó algunas declaraciones que sorprendieron a sus seguidores.

Velásquez, ganadora de un Grammy en 2022 y presentadora en los Latin Grammy de este año, donde rindió homenaje a Colombia, no solo recordó sus raíces en la televisión infantil, sino que también resolvió un misterio que intrigó a muchos niños que crecieron viendo el programa.

La verdad de Aurelio Cheveroni

Durante la entrevista, el humorista Cuervo le hizo una pregunta que destapó una verdad oculta desde hace años: ¿quién manejaba a Aurelio Cheveroni, el popular personaje de El Club 10? La respuesta de Juliana, cargada de humor, fue una sorpresa para muchos.

"Aurelio era de verdad. No voy a romper corazones", comentó entre risas.

Luego aclaró que el icónico personaje tenía tres formas de aparecer: un títere operado por un titiritero, una versión tamaño real controlada por una persona, y un Aurelio especial, manejado por una persona pequeña para las escenas de acción.

“Ese era el secreto detrás de Aurelio”, explicó Juliana, resolviendo una de las mayores incógnitas para quienes crecieron viendo el programa mañanero de Caracol Televisión.

La artista también expresó su orgullo por haber hecho parte de El Club 10, reconociendo que muchas personas aún la identifican con ese proyecto . “Estoy muy orgullosa de haber pasado por ahí y de que me recuerden por ese programa”, afirmó.

Antes de brillar en El Club 10, Juliana participó en el reality Angelitos, un concurso infantil de Caracol Televisión que buscaba formar el coro navideño de la cadena . “Nos presentamos 8 mil niños y quedamos 24. Fue lo primero que hice”, recordó.

Desde entonces, su carrera no ha parado de crecer. Durante la entrevista, compartieron un fragmento de su nueva canción, La Colombiana, una cumbia que celebra las raíces musicales de diciembre en Colombia. “Es pura cumbia de diciembre colombiano”, comentó emocionada.

Otro tema que surgió en la conversación fue la frecuente comparación entre Juliana y la creadora de contenido Yina Calderón, algo que ha generado comentarios en redes sociales. Sin embargo, Juliana dejó claro que no le afecta.

“No me molesta para nada”, enfatizó. “Siento que uno no debería sentirse mal porque lo comparen con otra mujer . Para mí, todas las mujeres somos igual de hermosas y respetables. Me molestaría si me compararan con algo que no me gustara”.

Con humor, honestidad y humildad, Juliana Velásquez sigue demostrando por qué se ha ganado el cariño del público. Desde sus inicios como participante de programas infantiles hasta su consolidación como cantante reconocida, su historia es un ejemplo de talento, esfuerzo y amor por el arte.

Y ahora, con el misterio de Aurelio resuelto, los fanáticos de El Club 10 tienen una razón más para recordar con nostalgia ese programa que marcó una generación.

Mira la entrevista completa aquí: