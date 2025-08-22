Los cuatro imperdibles del D1 para tu cama por menos de 50.000 pesos; no te lo pierdas

La reconocida cadena D1 sorprendió a sus clientes con la llegada de una amplia gama de artículos prácticos y elegantes. Pensados para el descanso, la organización y el confort del día a día. Desde sábanas y cobijas hasta accesorios innovadores como quitamotas eléctricos, la propuesta promete calidad a precios que se ajustan a todos los bolsillos.

Lee más: El novedoso juguete para gatos que consigues en tiendas D1 por solo $4.900

Por medio de la cuenta de TikTok @vanecastano1, muestra los productos uno a uno mientras que habla de los beneficios de estos. Entre las novedades destaca un set de fundas en satín por $14.900, ideal para proteger el cabello y reducir el encrespamiento. Están disponibles en tonos gris, verde y dorado.



Los amantes de la practicidad también encontrarán el quitamotas eléctrico por $16.900, perfecto para mantener la ropa impecable. Además, llega la plancha a vapor con un valor de $100.000, para quienes buscan resultados profesionales en el planchado.

Producto del D1 por menos de 70 mil pesos que te salva en la cocina; adiós a la Air Fryer Foto: D1 y Labs.google

Para la habitación, la tienda ofrece un juego de sábanas para cama doble por $39.900, todas en color blanco, y un protector de colchón del mismo tamaño por $54.900, indispensable para prolongar la vida útil del colchón.

Las mantas y cobijas no podían faltar, con opciones en tonos marfil y gris. Aunque no se especificaron las medidas, se destacan por ser amplias y suaves. También hay tapetes para la entrada del hogar desde $6.900, en colores blanco y gris.

Otra de las novedades es la bata levantadora con cinturón ajustable y dos bolsillos delanteros, disponible en colores café y gris, diseñada para brindar confort en cualquier momento del día.

Publicidad

Lee más: El moderno y novedoso utensilio para la cocina de D1 que asombra por su bajo precio

Para el descanso, la marca lanzó almohadas viscoelásticas aromáticas por $49.900, que combinan suavidad con un agradable aroma herbal. Y para los más pequeños, hay mantas infantiles con capucha y mangas en tonos rosado y gris, por $49.900.

Publicidad

Finalmente, el catálogo se completa con el edredón acolchado para cama doble, disponible en un tono gris verdoso claro, ideal para renovar la decoración del dormitorio.

Te puede interesar: Este es el altavoz de ducha inalámbrico que consigues en D1 por $49.900

Los nuevos productos ya están disponibles en los puntos de venta De Uno, por lo que la invitación es a aprovechar estas ofertas para renovar el hogar con artículos funcionales, estéticos y económicos.

Mira también: ¿El fin de las tiendas de barrio? La batalla por sobrevivir