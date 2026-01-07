Agente del ICE apaga la vida de una mujer durante operativo migratorio

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos estuvo involucrado en un incidente durante un operativo en Minneapolis, Minnesota, en el contexto de una amplia redada migratoria. La situación provocó cuestionamientos por parte de autoridades locales y generó manifestaciones en distintos puntos de la ciudad.

El hecho se registró la mañana del 7 de enero de 2026 en un sector residencial al sur del centro de Minneapolis, en medio de un operativo federal de control migratorio que, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), contó con la participación de numerosos agentes desplegados en la zona.

Puedes ver: El último video de Elxnat Leif Lino, el joven alemán que apareció sin vida en La Guajira



Desde el ámbito federal se informó que, durante el procedimiento, una mujer de aproximadamente 37 años realizó una maniobra con su vehículo que fue interpretada como una situación de riesgo para los agentes presentes. Según esa versión, la actuación del personal de ICE respondió a protocolos de seguridad establecidos para este tipo de operativos.



Según el DHS, la subsecretaria Tricia McLaughlin afirmó que la mujer actuó de forma violenta y que los agentes respondieron para protegerse a sí mismos y a otros presentes.

Sin embargo, videos de la escena y testimonios de residentes sugieren una versión distinta, en la que el vehículo no parecía representar una amenaza inmediata, lo que ha alimentado dudas y cuestionamientos sobre el uso de la fuerza.



¿Qué ocurrió con la mujer durante el operativo migratorio en Minneapolis?

El presidente Donald Trump también se pronunció sobre el caso. Según sus declaraciones, la mujer realizó una acción que puso en riesgo a un agente de ICE, lo que, a su juicio, llevó a una reacción enmarcada en la legítima defensa. El mandatario afirmó que el funcionario logró sobrevivir al incidente, mencionando que: “Cuesta creer que esté vivo”

Trump además atribuyó este tipo de situaciones a lo que describió como la influencia de la “izquierda radical”, a la que señaló de fomentar hostilidad contra las fuerzas del orden. En ese contexto, defendió el trabajo de los agentes federales y aseguró que su función principal es proteger la seguridad dentro de Estados Unidos.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, criticó duramente la actuación del agente y pidió que ICE abandone la ciudad, argumentando que la presencia de la agencia genera miedo, caos y desconfianza entre la población.

Publicidad

Frey también puso en duda la narrativa oficial de defensa propia, al afirmar que

los videos no muestran una amenaza clara que justificara el uso del arma de fuego, y urgió a una investigación independiente.

Publicidad

Puedes leer: Fiscalía revela nuevas pruebas que vinculan a disidencias con el delito contra Miguel Uribe

Tras el incidente, grupos de residentes y manifestantes se reunieron en la zona de los hechos para expresar su indignación y exigir explicaciones. Algunos gritaron consignas contra la presencia de ICE en la ciudad y pidieron que cesen los operativos migratorios en Minneapolis.

Las protestas muestran la tensión existente en la comunidad debido a las intensas redadas migratorias en el estado de Minnesota, un área con una importante población inmigrante que es objeto de operaciones federales.

Las autoridades locales y federales anunciaron que se adelantan investigaciones para esclarecer los hechos, incluyendo la revisión de imágenes del incidente y entrevistas a testigos.

La Policía de Minneapolis, el FBI y el Bureau of Criminal Apprehension de Minnesota participan en las pesquisas para determinar las circunstancias exactas que llevaron al uso de fuerza letal.

El caso también generó debate sobre las políticas migratorias de Estados Unidos, especialmente en el contexto de operativos masivos ordenados por la administración federal, que se han intensificado en varias ciudades.

Publicidad

Líderes locales cuestionan no solo el operativo específico, sino también la estrategia general, argumentando que estas acciones pueden poner en riesgo la seguridad pública y los derechos civiles.

Mira también: Menor de edad fallece luego de que una grúa le cayera encima; hay varios heridos