Papá de Tatán Mejía reveló que fue novio de Amparo Grisales cuando eran adolescentes

Alberto Mejía, papá del deportista Tatán Mejía, recordó una relación que tuvo en su juventud con la actriz Amparo Grisales, cuando ambos tenían alrededor de 16 años. Según contó, el romance ocurrió hace varias décadas, cuando los dos eran jóvenes y coincidieron en actividades deportivas en Manizales, ciudad en la que jugaban voleibol.

La historia se conoció a través de un video publicado por Natalia Mejía, quien explicó cómo descubrió ese episodio familiar mientras trabajaba en el programa Yo me llamo.

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De acuerdo con su relato, su padre le comentó de forma inesperada que había tenido una relación con la artista años atrás. “Yo hacía el vestuario de Yo me llamo y le dije a mi papá que iba a trabajar con Amparo Grisales. Él me dijo: ‘Amparo Grisales fue novia mía’”, recordó.



En ese momento ella no creyó del todo en la historia, pero decidió preguntarle directamente a la actriz cuando tuvo la oportunidad de hablar con ella durante el trabajo. La sorpresa llegó cuando Grisales reconoció el nombre de Alberto Mejía y pidió hablar con él, confirmando que efectivamente se conocían desde jóvenes.

Posteriormente, el propio Alberto Mejía contó cómo empezó la relación. Según explicó, ambos se conocieron cuando jugaban voleibol en la Selección Caldas, en Manizales.

El padre de Tatán Mejía aseguró que en ese momento tenían aproximadamente entre 16 y 17 años, por lo que la relación fue propia de la adolescencia: “Jugaba voleibol en la Selección Caldas y ella también jugaba ahí. Teníamos como dieciséis o diecisiete años”, recordó Mejía al contar la historia.

En su relato también señaló que la actriz destacaba en el deporte y que fue ella quien empezó a fijarse en él: “Ella era muy buena, era la mejor jugadora y le fue echando el ojo a este bobito”, comentó entre risas al recordar ese momento de su juventud.

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¿Qué pasó con la relación entre Amparo Grisales y Alberto Mejía?

Aunque ambos mantuvieron una relación durante esa etapa, Mejía explicó que el romance no pasó a mayores debido a las circunstancias de la época. Según contó, la relación fue típica de adolescentes y no llegó a tener un desarrollo más serio: “No, piquitos por ahí de la mano, pero no más”, afirmó al explicar hasta dónde llegó el noviazgo.

El padre de Tatán también recordó que en un momento Amparo quería llevarlo a Bogotá para empezar nuevos proyectos en la capital. Sin embargo, su madre no permitió que se fuera de Manizales, lo que terminó marcando el final de la historia.

La revelación generó curiosidad entre seguidores del entretenimiento colombiano, pues se trata de una historia que ocurrió mucho antes de que la actriz se convirtiera en una de las figuras más reconocidas de la televisión.

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