Rosa del Desafío Siglo XXI sorprendió con cambio de look que la dejó irreconocible

Rosa, una de las competidoras del Desafío del Siglo XXI, volvió a generar conversación entre seguidores del programa luego de mostrar en redes sociales una transformación en su apariencia tras finalizar su participación en el reality.

La deportista fue recordada por su desempeño durante la competencia, en la que participó junto a su compañero Gero. Ambos enfrentaron distintas pruebas físicas y estratégicas que marcaron su paso por el formato televisivo y les permitieron avanzar durante varias etapas del programa.

Puedes leer: Así luce Miley Cyrus como Hannah Montana dos décadas después del estreno



Después de salir del reality, la participante empezó a compartir contenido en sus cuentas digitales. En algunas publicaciones mostró una modificación en su estilo personal, lo que llamó la atención de quienes siguieron el programa y recordaban su imagen dentro de la competencia.



Las fotografías y videos difundidos en internet circularon rápidamente entre usuarios que siguen el Desafío. Muchos internautas compararon su apariencia actual con la que tenía durante las pruebas del reality, lo que generó comentarios y reacciones en diferentes plataformas.

La transformación incluyó ajustes en su cabello y en la forma de maquillarse. En las imágenes compartidas se aprecia un estilo distinto al que utilizaba mientras participaba en el programa, algo que varios usuarios notaron de inmediato.

En los comentarios publicados bajo las fotos, algunos seguidores señalaron que su rostro se veía diferente con el nuevo estilo. Otros destacaron que el cambio refleja una etapa posterior a su paso por la competencia televisiva.

Las reacciones surgieron principalmente en publicaciones donde se observa el resultado final de la transformación, en las que se ve un peinado distinto y un maquillaje diferente al que solía usar durante el reality. En su post escribió: "Estoy de vuelta.. Y cada vez mejor. Eres el mejor, y tu trabajo lo demuestra. Gracias por tanta entrega LOVEU" .

Publicidad

Puedes ver: Miguel Varoni reaparece con drástico cambio de look y despierta rumores; ¿cerrando ciclos?

El paso de Rosa por el Desafío del Siglo XXI

Por otra parte, durante la temporada del Desafío del Siglo XXI, Rosa logró avanzar en varias fases del programa gracias a su desempeño en los circuitos de competencia. Su participación se desarrolló en dupla con Gero, con quien enfrentó retos físicos que exigían resistencia, coordinación y estrategia.

Publicidad

El Desafío es uno de los formatos más conocidos de la televisión colombiana. En este programa, los participantes deben superar diferentes pruebas que ponen a prueba su capacidad física y mental para continuar dentro de la competencia.

A lo largo de cada temporada, los concursantes viven diferentes etapas dentro del juego, desde los primeros circuitos hasta las fases finales, donde solo permanecen quienes logran superar las exigencias del formato.

Una vez terminan su participación, muchos exintegrantes del reality continúan compartiendo aspectos de su vida cotidiana a través de redes sociales. Allí muestran proyectos personales, actividades deportivas o cambios relacionados con su estilo de vida.