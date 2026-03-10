Le aparece hija inesperada a Pedro el Escamoso; ¿hubo una aventura en México?

La historia de Pedro Coral Tavera, protagonista de la recordada serie Pedro el escamoso, suma un nuevo giro en su trama con la llegada de un personaje que cambia su vida. En la nueva etapa de la producción, aparece una joven que resulta ser su hija, un hecho que introduce nuevas situaciones en la historia.

La actriz mexicana Giovanna Reynaud interpreta a este personaje que llega de forma inesperada a la vida del protagonista. Su aparición promete mover varias relaciones dentro de la trama y generar conflictos tanto en el ámbito familiar como en el entorno laboral del personaje.

La producción mantiene varios detalles en reserva para evitar revelar giros importantes de la historia, pero se conoce que esta joven entra en contacto con varios personajes del universo de Pedro Coral.



Giovanna Reynaud interpreta a la hija de Pedro Coral en la nueva etapa de la serie

Giovanna Reynaud, de 28 años, ganó popularidad entre el público juvenil por su papel como Emilia Manfield en la serie musical 'Soy Luna'. Para esta nueva producción participó en un casting internacional al que asistieron actrices de varios países de América Latina.



Según contó la actriz para El Espectador, el proceso resultó rápido. El mismo día del casting recibió la noticia de que obtuvo el papel y en pocos días viajó a Colombia para iniciar grabaciones. Ese cambio implicó organizar su traslado y adaptarse al ritmo de trabajo de la serie.

Hice mi casting el mismo día, a las tres horas me llama mi mánager, me dice ‘mi niña quedaste y te vas en 10 días a Colombia’. Fue como una aventura muy loca desde el principio me dio muchísima emoción pero fue al mismo tiempo el nervio de dejar mi país para irme a otro, que era algo que ya lo había hecho antes, pero esta vez, fue muy inesperado y todo muy rápido Afirmó

Durante varios meses permaneció en el país mientras avanzaban las grabaciones de la producción protagonizada por el actor Miguel Varoni, quien interpreta a Pedro Coral desde el estreno original de la historia.

La actriz señaló que el papel posee un vínculo emocional fuerte con Pedro y que su presencia se conecta con varios momentos clave de la historia. Durante su estadía en Colombia, la intérprete aprovechó para conocer la cultura local y recorrer distintos lugares. Según relató, la experiencia le permitió acercarse al país y a su gente mientras trabajaba en la producción.

Se refirió a su papel como la hija de Pedro, diciendo: “Revoluciona la vida de Pedro y termina involucrándose con todos y eso es muy interesante, tanto con el mundo de la oficina como con los de casa Elvira, con Pedro, con los villanos también por ahí, o sea, es una chica que se metió por todos lados, pero sobre todo al corazón de Pedro y eso es muy emocionante, espero que lo disfruten tanto como yo”.

La artista también mantiene interés por proyectos sociales. Desde joven participó en actividades solidarias y en iniciativas dirigidas a comunidades vulnerables. En uno de sus viajes colaboró en proyectos educativos en África, donde compartió talleres de teatro con niños de una aldea. Además mencionó que participa en iniciativas que buscan llevar agua a zonas con dificultades de acceso a este recurso.

La serie Pedro el escamoso se convirtió en uno de los proyectos televisivos más recordados de Colombia desde su estreno original a comienzos de los años 2000. La producción gira alrededor de Pedro Coral, un hombre carismático que enfrenta distintas situaciones personales y laborales con humor y ocurrencias.

Con nuevas temporadas y personajes, la historia continúa expandiendo su universo narrativo. La llegada de la hija de Pedro Coral introduce un elemento familiar que al parecer desarrollará nuevas tramas dentro de la serie. El público ahora espera ver cómo se desarrolla esta relación y de qué manera influirá en el destino del protagonista y de quienes rodean su vida.

