J Álvarez muestra en La Kalle su costoso reloj de diamantes; confiesa sus lujos más locos

Si te gusta el brillo y el "blin-blin", lo que J Álvarez mostró en su visita a El Klub de La Kalle te va a dejar con la boca abierta.

El artista no solo llevó su talento al programa, sino también una pieza de alta relojería que captó todas las miradas de los conductores.

Durante la charla, el brillo de su muñeca fue imposible de ignorar, lo que llevó a una confesión detallada sobre sus gustos caros y esos gastos que, hoy en día, considera totalmente prescindibles.



La pregunta surgió de inmediato al ver la joya: "Ese reloj es un AP... con diamantes", confirmó el propio J Álvarez cuando le consultaron por la marca.



Para quienes no están familiarizados con el término, se refiere a un Audemars Piguet, una de las marcas de relojes más prestigiosas y costosas del mundo.

Aunque no dio una cifra exacta de su valor en ese momento, el brillo de las piedras preciosas hablaba por sí solo, reafirmando su estatus en la cultura urbana donde este tipo de accesorios son un símbolo de éxito.

Sin embargo, cuando la entrevista en La Kalle profundizó en sus finanzas, J Álvarez fue muy honesto sobre qué es lo que realmente tiene valor en su patrimonio.

Tú podrías pensar que son los diamantes, pero para él, "la casa es lo más lo más caro que" posee. Pero lo más interesante llegó cuando le preguntaron por el lujo más innecesario que ha comprado.

Sin dudarlo, el reguetonero señaló dos categorías: "La joyería y los carros para mí han sido como el lujo más innecesario".

Sobre el tema de los vehículos, J Álvarez compartió una anécdota de su época de gastos desmedidos.

"Tuve un un Rolls Royce... y pagaba demasiado mucho mantenimiento", confesó sobre el coche que en su momento consideró "chimba" pero poco práctico.

Hoy ha cambiado su estilo de vida y prefiere la comodidad de camionetas grandes.

"Ahora lo que tengo son Cadillac... Tahoe", mencionó sobre su flota actual, dejando atrás la ostentación extrema del pasado por algo más funcional para su día a día.

A pesar de calificar la joyería como innecesaria, J Álvarez explicó en El Klub que sigue usando sus prendas por una cuestión de identidad.

"No es por el artisteo, yo es por la cultura... yo me creo una cultura que el que tenía una prendita y eso como que uno le llamaba la atención", relató, comparando su gusto con el de los basquetbolistas que también lucen joyas sin ser artistas.

Mira la entrevistaa completa aquí: