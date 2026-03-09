Velada del Año 6: quiénes pelean, fecha, hora en Colombia y todo lo que debes saber

La Velada del Año regresa con una nueva edición que promete romper récords de audiencia en internet. Este lunes 9 de marzo, el streamer español Ibai Llanos presentó oficialmente La Velada del Año 6, revelando la cartelera completa de combates y algunos detalles clave del evento que cada año reúne a millones de espectadores.

Desde su primera edición en 2021, este espectáculo se convirtió en uno de los eventos más comentados del streaming en español. Combina boxeo amateur entre creadores de contenido, artistas y periodistas con presentaciones musicales y un gran show en vivo.

En esta ocasión, la sexta edición promete ser la más grande hasta ahora, con más combates y un estadio lleno de fanáticos.

Cuándo será La Velada del Año 6

La Velada del Año 6 se celebrará el sábado 25 de julio de 2026.

El evento volverá a realizarse en un estadio de fútbol, algo que se ha convertido en una tradición en las últimas ediciones. Después de pasar por escenarios emblemáticos como el Metropolitano y el Santiago Bernabéu, el evento regresará al Estadio La Cartuja de Sevilla, un recinto con capacidad para más de 70.000 personas.

El espectáculo comenzará a las 20:00 horas en España, lo que significa que en Colombia empezará a la 1:00 de la tarde.

Como en años anteriores, el evento durará varias horas y combinará combates, música en vivo y momentos especiales entre los participantes.

Quiénes pelean en La Velada del Año 6

Uno de los anuncios más esperados era la cartelera de peleas. En total participarán 20 creadores de contenido, periodistas, streamers y artistas, lo que dará lugar a diez combates.

Esto convierte a la edición de 2026 en la más grande de toda la historia de La Velada del Año. Entre los enfrentamientos confirmados aparecen nombres conocidos del mundo digital, así como artistas y figuras del entretenimiento en internet.

Cartelera oficial de peleas

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Fabiana Sevillano vs. La Parce (combate femenino)

Clerss vs. Natalia MX (combate femenino)

Lit Killah vs. Kid Keo

Alondrissa vs. Angie Velasco (combate femenino)

Viruzz vs. Gero Arias

Rivers vs. Roro (combate femenino)

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer (combate femenino)

YoSoyPlex vs. Fernanfloo

El combate principal de la noche, conocido como main event, será uno de los más esperados por la comunidad del streaming:

TheGrefg vs. IlloJuan

Este enfrentamiento cerrará la jornada y será el punto más alto del espectáculo.

Dónde ver La Velada del Año 6 en vivo

El evento se podrá ver completamente gratis en internet.

La transmisión principal se realizará a través del canal oficial de Twitch de Ibai Llanos, plataforma donde se han emitido todas las ediciones anteriores.

Sin embargo, este año el espectáculo no será exclusivo de Twitch. También se podrá seguir a través de otras plataformas digitales como YouTube y TikTok, donde se espera que millones de usuarios sigan el evento.

El anuncio de la cartelera y los primeros cara a cara entre los participantes se realizó precisamente en una transmisión en vivo en estas plataformas.

