El gesto que le hacían a Galy Galiano para repetir una canción; lo tuvieron tres días

Galy Galiano reconocido cantante de música tropical pasó por el Klub de La Kalle, en el cual reveló varios aspectos de su vida profesional. El intérprete de "La Cita" reveló que, en el punto más álgido de su carrera, el éxito venía acompañado de situaciones de alta tensión, donde la libertad dependía del capricho de quienes pagaban la cuenta.

Tanto es así que el maestro recordó una ocasión en la que fue contratado para presentarse en una discoteca privada ubicada dentro de una hacienda, un lugar que, según sus palabras, superaba en lujo a cualquier establecimiento de Bogotá o Cali, pero detrás de todos esos lujos ocurrió una situación tensionante.

Galy confesó: "Ahí me pasó una cosa así que nos quedamos como tres días... porque no lo dejaban salir: cántamela otra vez, cántame otra vez", en donde las personas que habían contratado sus servicios deseaban que una y otra vez cantará la misma canción, sin importar el cansancio que tuviera.



La repetición constante de sus éxitos era la regla de oro en estos eventos. Galiano mencionó específicamente su tema "¿Quién entiende este amor?" como uno de los más solicitados de forma obsesiva. "Terminaba la canción y otra vez... 12 o 15 veces la canción", esto mientras realizó un gesto con su mano dando a indicar que se repetirá la melodía.



¿Qué más explicó Galy Galiano sobre esta situación?

Ante la pregunta de por qué no se negaba, el artista fue contundente sobre el peligro que eso representaba en ese ambiente, tanto es así que aunque cargado de lujos y propinas, nunca dejaba de ser tensionante. Galy Galiano explicó que, aunque uno ya conocía el entorno, la incertidumbre siempre estaba presente.

Incluso relató otra experiencia donde lo llevaron de tour por diferentes fincas en una caravana de 200 caballos y camionetas, solo para terminar en una habitación con personas desconocidas mientras sus músicos estaban en otro lugar.

En esa ocasión, ni siquiera llegó a cantar, pero le pagaron igual: "me hicieron subir en una, me llevé la guitarra, nos fuimos a otra hacienda... no canté, pagaron y no canté". De igual forma, comentó que esto se liga a la vez que fue contratado para cantar el el cumpleaños número quince del hijo de Pablo Escobar y pese a que el capo estaba en la cárcel, llegó en helicóptero.

