Yina Calderón envía emotivo mensaje a Epa Colombia y vuelve a pedir su libertad

La relación de amistad entre Yina Calderón y Daneidy Barrera Rojas más conocida como Epa Colombia volvió a ser tema de conversación en redes sociales.

Esta vez, la empresaria de fajas compartió un mensaje dedicado a su amiga, quien actualmente se encuentra privada de la libertad, y sus palabras generaron múltiples reacciones entre los usuarios.

A través de sus historias de Instagram, Calderón decidió destacar a varias mujeres importantes en su vida en medio de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pero uno de los mensajes que más llamó la atención fue el que dedicó a Epa Colombia.



En la publicación, la influencer se refirió a su amiga como una mujer trabajadora y aseguró que su historia le ha dejado importantes enseñanzas. Además, aprovechó el momento para enviarle un mensaje directo en el que reiteró el deseo de que pronto pueda recuperar su libertad.

El mensaje que Yina Calderón le envió a Epa Colombia

En el texto publicado en redes sociales, Calderón resaltó el carácter y la fortaleza de Barrera Rojas. La influencer aseguró que su amiga le demuestra la importancia de seguir adelante incluso cuando las circunstancias no son favorables.

Entre sus palabras, destacó que Epa Colombia es para ella una inspiración por su capacidad de levantarse ante los momentos difíciles. También aseguró que se trata de una mujer luchadora y trabajadora, razón por la que decidió mencionarla en una fecha simbólica para muchas mujeres.

Además de las palabras de admiración, Calderón incluyó una petición que ya hizo en otras ocasiones: que su amiga pueda recuperar la libertad. En el mensaje aseguró que constantemente le pide a Dios que pueda volver a verla sonreír junto a sus seres queridos.

“Hoy en el Día Internacional de la Mujer quiero resaltar entre tantas mujeres importantes para mí a mi gran amiga @epa_colombia mujer trabajadora que me ha enseñado a luchar y seguir adelante así la vida a veces no sonría... le pido todos los días a Dios te regale la libertad y volver a verte reír al lado de todos. ¡Te quiero y respeto! Feliz día mujeres”. Dijo la creadora por medio de sus redes sociales.

La situación judicial de Epa Colombia

La empresaria e influencer cumple actualmente una condena de cinco años y dos meses de prisión por los daños ocasionados a estaciones del sistema TransMilenio durante las protestas del paro nacional de 2019.

Su caso generó un amplio debate en el país, especialmente porque Barrera Rojas ya era una figura conocida en redes sociales y había construido un negocio exitoso alrededor de productos capilares.

Desde que se conoció su ingreso a prisión, varios amigos cercanos han mostrado públicamente su apoyo. Entre ellos, Yina Calderón ha sido una de las voces más constantes, pues en diferentes ocasiones ha hablado sobre la situación de su amiga y ha pedido que se revise su caso.

Incluso, en momentos anteriores, la influencer ha revelado detalles sobre el estado emocional de Barrera Rojas dentro de la cárcel y asegura que su amiga atraviesa un proceso difícil al estar lejos de su familia y de su hija.

