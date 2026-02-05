Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: DÍA SIN CARRO Y SIN MOTO 2026
ÚLTIMA CANCIÓN DE YEISON JIMÉNEZ
HORARIOS DEL DÍA SIN CARRO Y SIN MOTO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / VIDEO: Yina Calderón se tatúa la retaguardia para cubrirse sus cicatrices; así quedó

VIDEO: Yina Calderón se tatúa la retaguardia para cubrirse sus cicatrices; así quedó

La creadora de contenido mostró en redes el proceso y el resultado de un tatuaje de gran tamaño en su espalda, un diseño que requirió varias sesiones y generó reacciones divididas entre seguidores.

Yina Calderón muestra su nuevo tatuaje en redes sociales
Yina Calderón, creadora de contenido
Foto: Instagram de Yina Calderón
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 5 de feb, 2026

Yina Calderón volvió a llamar la atención en redes sociales luego de mostrar el nuevo tatuaje que se hizo en la espalda. Se trata de un diseño de gran tamaño que cubre casi toda esa zona y se extiende hacia la parte baja del cuerpo.

La creadora de contenido compartió imágenes y videos del resultado a través de sus historias de Instagram, donde mostró cómo quedó el tatuaje y parte del proceso.

Puedes leer: Yina Calderón responde a Robinson Díaz tras críticas a influencers: "Pues salado"

El nuevo tatuaje de Yina Calderón

El diseño no se realizó en una sola sesión. Según explicó la propia Yina en sus publicaciones, tuvo que asistir varias veces al estudio debido al tamaño del tatuaje y al tiempo que requería cada etapa.

En los videos que publicó se observa cómo el dibujo ocupa gran parte de su espalda y continúa hacia la zona inferior, un detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Te puede interesar

  1. Yina Calderón y su mensaje a Tekashi 69
    Yina Calderón rompe el silencio sobre el supuesto fallecimiento de Tekashi 69: “Pensativa”
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Yina Calderón rompe el silencio sobre el supuesto fallecimiento de Tekashi 69: “Pensativa”

  2. Yina Calderón aclara los rumores con Juan David Tejada
    Yina Calderón rompe el silencio sobre su relación con el ex de Aida Victoria Merlano, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Yina Calderón rompe el silencio sobre su relación con el ex de Aida Victoria Merlano

Durante el proceso, Calderón contó que el procedimiento fue exigente. Indicó que después de algunas sesiones presentó fiebre y episodios de descompensación, situación que relacionó con el dolor y el desgaste físico que implicó hacerse un tatuaje de estas dimensiones. A pesar de esto, continuó con las sesiones hasta completar el diseño.

La influencer también se refirió al resultado final y aseguró que quedó conforme con cómo se ve el tatuaje. En sus historias comentó que, según su percepción, el diseño resalta su figura y genera un efecto visual en la zona de la cintura. Estas declaraciones acompañaron las imágenes que rápidamente comenzaron a circular en distintas plataformas.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Yina Calderón y Juan David Tejada
    Hermana de Yina Calderón asegura que la influencer se va a casar
    Foto: Instagram de Yina Calderón y Juan David Tejada
    Farándula

    ¿Yina Calderón se casa con exnovio de Aída Victoria? Juliana Calderón lanza primicia

  2. VIDEO revela final del Joven fallecido al simular pelea de Yina Calderón y Andrea Valdiri
    VIDEO revela final del Joven fallecido al simular pelea de Yina Calderón y Andrea Valdiri
    Foto: Redes sociales de @CVnoticiastv y @stream_fighters
    Virales

    Revelan VIDEO de muerte de joven imitando pelea de Yina Calderón y Andrea Valdiri

Según explicó la propia Yina Calderón, el nuevo tatuaje tendría un trasfondo personal ligado a experiencias que vivió en el pasado.

Publicidad

La creadora de contenido recordó que en años anteriores decidió hacerse otro diseño con el objetivo de cubrir las cicatrices que le dejó una intervención quirúrgica, una decisión que en su momento también generó comentarios y reacciones en redes sociales: "La propia artesanía maya" o "Wow espectacular".

En esta ocasión, el significado del tatuaje estaría relacionado con ese proceso previo y con su historia personal.

Puedes leer: Polémica por reaparición de la hermana de Yina Calderón tras fallecimiento de su pareja

A través de sus historias de Instagram, la empresaria compartió imágenes y videos del resultado final, donde mostró con detalle el diseño de gran tamaño que ahora lleva en la espalda. En las publicaciones se observa cómo el tatuaje cubre casi por completo esa zona y se extiende hacia la parte inferior del cuerpo.

La influencer no dudó en exhibir el trabajo terminado, que rápidamente comenzó a circular en diferentes plataformas digitales.

Mira también: Hermana de Yina Calderón sufre accidente de tránsito y queda en video: “pérdida total”

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yina Calderón

Tatuaje

Redes sociales

Creador de contenidos

Famosos colombianos

Influencers Colombianos