VIDEO: Yina Calderón se tatúa la retaguardia para cubrirse sus cicatrices; así quedó

Yina Calderón volvió a llamar la atención en redes sociales luego de mostrar el nuevo tatuaje que se hizo en la espalda. Se trata de un diseño de gran tamaño que cubre casi toda esa zona y se extiende hacia la parte baja del cuerpo.

La creadora de contenido compartió imágenes y videos del resultado a través de sus historias de Instagram, donde mostró cómo quedó el tatuaje y parte del proceso.

El nuevo tatuaje de Yina Calderón

El diseño no se realizó en una sola sesión. Según explicó la propia Yina en sus publicaciones, tuvo que asistir varias veces al estudio debido al tamaño del tatuaje y al tiempo que requería cada etapa.



En los videos que publicó se observa cómo el dibujo ocupa gran parte de su espalda y continúa hacia la zona inferior, un detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Durante el proceso, Calderón contó que el procedimiento fue exigente. Indicó que después de algunas sesiones presentó fiebre y episodios de descompensación, situación que relacionó con el dolor y el desgaste físico que implicó hacerse un tatuaje de estas dimensiones. A pesar de esto, continuó con las sesiones hasta completar el diseño.

La influencer también se refirió al resultado final y aseguró que quedó conforme con cómo se ve el tatuaje. En sus historias comentó que, según su percepción, el diseño resalta su figura y genera un efecto visual en la zona de la cintura. Estas declaraciones acompañaron las imágenes que rápidamente comenzaron a circular en distintas plataformas.

Según explicó la propia Yina Calderón, el nuevo tatuaje tendría un trasfondo personal ligado a experiencias que vivió en el pasado.

La creadora de contenido recordó que en años anteriores decidió hacerse otro diseño con el objetivo de cubrir las cicatrices que le dejó una intervención quirúrgica, una decisión que en su momento también generó comentarios y reacciones en redes sociales: "La propia artesanía maya" o "Wow espectacular".

En esta ocasión, el significado del tatuaje estaría relacionado con ese proceso previo y con su historia personal.

A través de sus historias de Instagram, la empresaria compartió imágenes y videos del resultado final, donde mostró con detalle el diseño de gran tamaño que ahora lleva en la espalda. En las publicaciones se observa cómo el tatuaje cubre casi por completo esa zona y se extiende hacia la parte inferior del cuerpo.

La influencer no dudó en exhibir el trabajo terminado, que rápidamente comenzó a circular en diferentes plataformas digitales.

