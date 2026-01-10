Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / ¿Yina Calderón se casa con exnovio de Aída Victoria? Juliana Calderón lanza primicia

¿Yina Calderón se casa con exnovio de Aída Victoria? Juliana Calderón lanza primicia

La hermana de la influenciadora dio a conocer en redes sociales que la relación podría estar dando un paso más serio, un comentario que volvió a activar rumores sobre un posible matrimonio.

Yina Calderón y Juan David Tejada
Hermana de Yina Calderón asegura que la influencer se va a casar
Foto: Instagram de Yina Calderón y Juan David Tejada
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 10 de ene, 2026

La posibilidad de un matrimonio entre Yina Calderón y Juan David Tejada volvió a ubicar a la influenciadora en el centro de la conversación luego de que su hermana, Juliana Calderón, hiciera una declaración pública en redes sociales que generó múltiples reacciones.

El comentario fue difundido a través de historias de Instagram y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas.

Puedes leer: El regalazo que Yina recibió por parte de 'El Agropecuario' y no deja de presumir

¿Se casa Yina Calderón con Juan David Tejada?

En el mensaje, Juliana Calderón afirmó que Yina se casará con Juan David Tejada, quien es conocido por haber sido pareja de la creadora de contenido Aída Victoria Merlano. La publicación fue presentada por ella misma como una primicia dirigida a los seguidores de su hermana. “Yina se va a casar con Juan David, qué bendición. Qué bendición, ahí les botó la primicia, se van a casar”, expresó Juliana en el video compartido.

En el mismo mensaje, Juliana también agregó frases que fueron interpretadas por algunos usuarios como una respuesta a las críticas que suele recibir Yina Calderón en redes sociales. “Pa’ que lloren más, pa’ que sufran más, para que critiquen más”, dijo, lo que aumentó la atención sobre la declaración y motivó nuevas reacciones entre seguidores y detractores.

Las palabras de Juliana se conocieron días después de que circularan imágenes y videos de Yina Calderón junto a Juan David Tejada durante un viaje a Guatapé, Antioquia. En esos registros se les vio compartiendo en espacios recreativos, acompañados de otras personas, lo que ya había despertado comentarios sobre una posible relación sentimental entre ambos.

Hasta ese momento, ni Yina Calderón ni Juan David Tejada habían confirmado de manera directa si mantenían una relación formal. Sin embargo, la afirmación de Juliana Calderón fue interpretada por muchos usuarios como una confirmación del vínculo y de un posible compromiso entre la influenciadora y Tejada.

Tras la publicación de Juliana, las reacciones en redes sociales fueron diversas. Algunos usuarios expresaron sorpresa por el anuncio, otros manifestaron dudas sobre la veracidad de la información y también hubo quienes se limitaron a comentar el contenido compartido sin emitir juicios adicionales.

"Yo esperando la peinada de Aida Victoria", "Uy Julianita te van a peinar", "Por eso mismo, se van a casar para que a la gente “le arda” no por amor" o "Por culpa de la misma Aida hay que darle la razón a ella".

¿Yina Calderón y el ex de Aida Victoria Merlano son novios?

Yina Calderón, por medio de sus historias en redes sociales, respondió a varias preguntas que le hicieron sus seguidores sobre su vida sentimental y en particular, sobre Juan Tejada, conocido como “El Agropecuario” y ex pareja de Aída Victoria Merlano.

Las preguntas surgieron luego de que ambos aparecieran juntos en algunos videos, lo que llevó a muchos usuarios a preguntarle directamente si existía una relación o planes de matrimonio.Ante esos comentarios, la influenciadora hizo una aclaración pública y aseguró que no tiene una relación formal con él.

Puedes leer: Yina Calderón se dejó ver muy cariñosa con ex de Aida Victoria; junticos en el agua

Explicó que no son novios y que, aunque hay cercanía y comunicación, no existe un compromiso sentimental. También señaló que prefiere mantener ciertos aspectos de su vida privada fuera del foco constante de las redes.

Calderón añadió que Juan David le parece una persona interesante, atenta y que le agrada su forma de ser, a la que describió como “normal”. Aún así, reiteró que, por ahora, no hay una relación definida y que su vínculo no va más allá de un interés que no se convierte en algo oficial.

Mira también: Hermana de Yina Calderón sufre accidente de tránsito y queda en video: “pérdida total”

