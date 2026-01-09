El regalazo que Yina recibió por parte de 'El Agropecuario' y no deja de presumir

La influenciadora colombiana Yina Calderón volvió a aparecer en conversaciones en redes sociales luego de publicar un video en el que mostró un regalo que, según explicó, le fue entregado por Juan David Tejada, quien es conocido por haber sido pareja de la creadora de contenido Aída Victoria Merlano.

La publicación generó diferentes reacciones entre usuarios en redes sociales.

Puedes leer: Yina Calderón se dejó ver muy cariñosa con ex de Aida Victoria; junticos en el agua



Regalo que recibió Yina Calderón del ex de Aida Victoria

El regalo que mostró Calderón corresponde a una figura de acción del personaje Freezer, de la serie animada Dragon Ball. La pieza, de color plateado con detalles en morado, fue exhibida en un fragmento de video compartido a través de sus historias de Instagram mientras la influenciadora se encontraba realizando un viaje.



En las imágenes difundidas también se observa a Calderón junto a Tejada y otras personas en una piscina ubicada en Guatapé, Antioquia. Durante los clips, la influenciadora registró algunos momentos de la experiencia, como actividades recreativas y escenas al aire libre, además de compartir instantes de convivencia con el grupo que la acompañaba.



La relación que ahora llevan Yina y Juan David llamó la atención de usuarios en redes sociales debido a que él mantuvo una relación sentimental previa con Aída Victoria Merlano, la cual ya había finalizado antes de estas publicaciones.

A partir de los videos, se generaron comentarios relacionados con la cercanía entre ambos y con las imágenes compartidas durante el viaje.

Publicidad

En redes sociales se registraron distintas reacciones. Algunos usuarios manifestaron sorpresa por la situación, mientras que otros se limitaron a comentar sobre el contenido publicado y el contexto en el que fue grabado.

Estas fueron algunas palabras de algunos usuarios de Instagram al ver la publicación de la creadora de contenido:"El agropecuario debe sentirse acabado al recurrir a Yina que lo termina de estrellar", "Se juntó el hambre con la necesidad" o "Amigo, si eres obligado a aparecer en este video parpadea dos veces".

Publicidad

Tanto Yina Calderón como Aída Victoria Merlano han sido protagonistas en otras ocasiones de contenidos que han generado controversia en redes sociales, debido a publicaciones, declaraciones o interacciones con otros creadores de contenido, lo que mantiene la atención del público sobre sus actividades digitales.

Puedes leer: Hermana de Yina Calderón sufre accidente de tránsito y queda en video: “pérdida total”

Hasta el momento, ni Juan David Tejada ni Aída Victoria Merlano han realizado declaraciones públicas relacionadas con el regalo mostrado por Calderón o con las imágenes compartidas recientemente. Las publicaciones continúan circulando en redes sociales y siguen siendo comentadas por usuarios que siguen a las figuras involucradas.

Mira también: Hermana de Yina Calderón sufre accidente de tránsito y queda en video: “pérdida total”