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¿Vas al FEP 2026? La lista definitiva de lo que NO puedes llevar o te lo quitarán en la entrada

Evita problemas en la entrada del Festival Estéreo Picnic 2026. Consulta la lista oficial de objetos permitidos y prohibidos: cámaras, vapeadores, sombrillas y más.

Ingreso Estéreo Picnic 2026:
Ingreso Estéreo Picnic 2026:
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 18 de mar, 2026

Llegar al Parque Simón Bolívar para vivir "Un Mundo Distinto" es un sueño, pero puede convertirse en pesadilla si no conoces las reglas de seguridad.

El Festival Estéreo Picnic 2026 ha reforzado sus protocolos de logística para garantizar que las más de 100,000 personas que asisten vivan una experiencia segura. Aquí te detallamos el "qué sí" y el "qué no" para que pases el filtro de seguridad sin contratiempos.

Puedes leer: Los horarios del FEP 2026: ¿a qué hora cantan Sabrina Carpenter y Tyler, The Creator?

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¿Qué está prohibido llevar al FEP 2026?

La logística de ingreso es estricta. Estos son los objetos que bajo ninguna circunstancia podrán ingresar al recinto:

  • Sombrillas y paraguas: Aunque el clima de Bogotá es impredecible, están prohibidos por seguridad y para no obstruir la vista. (Usa impermeables).
  • Vapeadores y cigarrillos electrónicos: El festival promueve espacios libres de humo en zonas cerradas y de alta densidad.
  • Cámaras profesionales: Solo se permiten cámaras compactas o de celular. Lentes intercambiables o equipos de video profesional requieren acreditación de prensa.
  • Alimentos y bebidas externos: El ingreso de termos llenos o comida está restringido; adentro encontrarás una amplia zona gastronómica.
  • Sustancias ilegales: Habrá perros antinarcóticos y requisas manuales en todos los accesos.

Puedes leer: Peso Pluma cancela concierto en el Festival Estéreo Picnic 2026; estas son las razones

Objetos permitidos y recomendados para tu comodidad

Para que disfrutes a Tyler, The Creator o Sabrina Carpenter con tranquilidad, asegúrate de llevar:

  1. Impermeables (Ponchos): Tu mejor amigo contra la lluvia capitalina.
  2. Canguros o morrales pequeños: Máximo de 25x25 cm para agilizar la requisa.
  3. Baterías externas: Imprescindibles para no quedarte sin señal al buscar a tus amigos.
  4. Bloqueador solar: El sol de la tarde en el Simón Bolívar puede ser inclemente.
Horarios Estéreo Picnic 2026
Horarios Estéreo Picnic 2026
Foto: IA/Logo Estéreo Picnic

Logística de transporte y accesos

El ingreso principal se realizará por la Calle 63 y la Avenida 68. Te recomendamos llegar antes de las 4:00 PM para evitar las horas pico de ingreso. Recuerda que el festival es Cashless; reclama y carga tu manilla antes de llegar para evitar filas internas.

CategoríaSÍ está permitidoNO está permitido
Protección LluviaPonchos, impermeables.Sombrillas, paraguas.
TecnologíaCelulares, Power Banks.Drones, cámaras Pro, iPads.
HigieneGel antibacterial, bloqueador.Envases de vidrio, perfumes.
AccesoriosGafas de sol, gorras.Correas con taches, punteros láser.

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