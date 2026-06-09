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La Kalle  / Noticias  / Ciencia  / Hora para ver la impresionante alineación de la Luna y Saturno este 10 de junio en Colombia

Hora para ver la impresionante alineación de la Luna y Saturno este 10 de junio en Colombia

Descubre a qué hora ver la alineación de la Luna y Saturno este 10 de junio en Colombia. Horarios exactos y consejos para observar el cielo.

Alineación Luna y Saturno 10 de junio en Colombia
Alineación Luna y Saturno 10 de junio en Colombia
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 9 de jun, 2026

Los amantes de la astronomía en el país tienen una cita imperdible con el firmamento. Este 10 de junio, se registrará un espectacular evento celeste: la alineación y conjunción de la Luna y Saturno.

Este fenómeno permitirá observar a ambos cuerpos celestes en una cercanía aparente muy pronunciada desde nuestra perspectiva terrestre, regalando una postal inolvidable en el cielo nocturno.

Puedes leer: Los 5 eventos astronómicos de junio que podrán observarse desde Colombia

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Si quieres disfrutar de este encuentro cósmico sin perderte ningún detalle, aquí te contamos los horarios exactos para Colombia y las mejores recomendaciones para capturarlo.

¿A qué hora ver la alineación de la Luna y Saturno en Colombia?

El fenómeno astronómico será visible en todo el territorio nacional durante la madrugada del miércoles 10 de junio, desde las 02:00 a.m. hasta las 06:00 a.m..

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Aunque la aproximación máxima en la escala astronómica global ocurre en horas específicas, los observadores colombianos encontrarán el momento ideal en las horas previas al amanecer. Durante este intervalo, los astros se elevarán lo suficiente sobre el horizonte para evitar obstáculos visuales como montañas o edificios.

A las 05:11 a.m. el evento alcanzará un punto óptimo de observación en nuestro cielo, justo antes de que el brillo del crepúsculo matutino comience a opacar los cuerpos celestes.

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alineación de la Luna y Saturno
alineación de la Luna y Saturno

¿Cómo identificar a la Luna y Saturno en el cielo?

Para localizar este desfile astronómico, debes dirigir tu mirada hacia el horizonte Este. Nuestro satélite natural se encontrará en una hermosa fase menguante.

Muy cerca de ella, podrás identificar a Saturno. A diferencia de las estrellas titilantes, el "señor de los anillos" se apreciará como un punto brillante, fijo y de una tonalidad ligeramente amarillenta.

El evento se podrá disfrutar completamente a simple vista, por lo que no es estrictamente necesario contar con telescopios o binoculares avanzados para maravillarse con el encuentro.

Puedes leer: Fecha exacta del eclipse solar total de 2026: ¿Se oscurecerá el cielo en Colombia?

Consejos para una observación perfecta

Para asegurar la mejor experiencia visual desde cualquier ciudad de Colombia (como Bogotá, Medellín o Cali), sigue estas recomendaciones:

  • Evita la contaminación lumínica: Busca lugares alejados de las luces intensas de la ciudad; los parques metropolitanos oscuros o las zonas rurales son ideales.
  • Monitorea el clima: Revisa el pronóstico meteorológico local para asegurar un cielo despejado.
  • Fija la mirada en el Este: La constelación de Piscis servirá como telón de fondo para esta conjunción.
  • Prepara tus ojos: Dedica al menos 10 minutos para que tu vista se adapte a la oscuridad antes de buscar el planeta.

Este evento forma parte de las actividades astronómicas que marcan el calendario de junio, consolidándose como una oportunidad perfecta para conectar con la ciencia y la observación del cosmos desde ventanas, balcones o campos abiertos en el país.

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