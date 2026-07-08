¿Tu ciudad está en riesgo? Las zonas con mayor amenaza de terremoto en Colombia

Colombia se encuentra entre los países con mayor actividad sísmica de América debido a su ubicación geológica.

La interacción constante de varias placas tectónicas y la presencia de numerosas fallas activas hacen que distintas regiones del territorio nacional tengan una mayor probabilidad de registrar movimientos fuertes del suelo.

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Aunque los expertos insisten en que no es posible anticipar cuándo ocurrirá un sismo, los estudios del Servicio Geológico Colombiano (SGC) permiten establecer cuáles son las zonas con mayor amenaza.

Actualmente, cerca del 83% de los habitantes del país vive en áreas de amenaza sísmica alta o intermedia, lo que obliga a fortalecer la prevención.

¿Por qué Colombia registra tantos sismos?

La ubicación del país explica buena parte de esta realidad. Colombia está situada en un punto donde convergen las placas tectónicas de Nazca, Caribe y Suramericana. Este proceso geológico dio origen a las tres cordilleras de los Andes y mantiene activa su dinámica interna.

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El fenómeno más crítico ocurre en la costa del Pacífico. Allí, la placa de Nazca se introduce debajo de la Suramericana en un proceso conocido como subducción.

Esta interacción genera la mayoría de los terremotos nacionales e influye en la actividad volcánica andina. A esto se suma la presencia de múltiples fallas geológicas activas que producen sismos superficiales de alta intensidad.

Temblor en Colombia hoy 2 de julio: magnitud y dónde se sintió el sismo /Foto: IA

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Las principales fallas geológicas del país

El SGC mantiene un monitoreo constante sobre las estructuras tectónicas más importantes para la actividad sísmica en Colombia. Entre las principales fallas destacan:



Falla de Romeral y Falla de Oca.

y Falla de Oca. Sistema de Fallas Frontal de la Cordillera Oriental.

Falla Bucaramanga-Santa Marta y Falla de Boconó.

y Falla de Boconó. Sistema de Fallas del Cauca y Fosa Colombia-Ecuador.

Cinturón deformado del Caribe Sur.

Un sector que concentra especial atención científica es el Nido Sísmico de Bucaramanga, ubicado cerca de la Mesa de Los Santos, Santander.

Esta región registra miles de movimientos cada año y es uno de los puntos de estudio sísmico más importantes del mundo.

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Regiones con mayor amenaza sísmica

El mapa oficial del SGC divide el territorio en tres categorías de riesgo:



Amenaza sísmica alta: Incluye la Costa Pacífica, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Eje Cafetero, Antioquia occidental, Santander, Norte de Santander y la franja de la Cordillera Oriental. Amenaza sísmica intermedia: Departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila y sectores del Caribe colombiano, donde aún pueden presentarse terremotos con graves afectaciones. Amenaza sísmica baja: Corresponde a la Amazonía, Orinoquía y los Llanos Orientales. Los especialistas aclaran que baja amenaza no significa ausencia de sismos, sino menor probabilidad de movimientos fuertes.

Dado que las principales ciudades como Bogotá, Medellín y Cali están en zonas de riesgo, el país debe priorizar la mitigación.

Herramientas como la Norma Colombiana de Construcción Sismo Resistente (NSR) y el Atlas de Riesgo de la UNGRD son vitales. Los terremotos no se pueden predecir, pero la preparación comunitaria, los simulacros y el cumplimiento constructivo salvan vidas.