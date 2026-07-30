UEFA toma contundente decisión contra FIFA y todas sus federaciones; ¿qué cambia?

La UEFA anunció este jueves que sus 55 federaciones nacionales no participarán en las competiciones de la FIFA si el máximo organismo del fútbol mundial mantiene su plan de crear una filial para comercializar sus torneos, incluida la Copa del Mundo, con la participación de inversores privados.

La decisión responde al rechazo unánime de las asociaciones europeas a la propuesta impulsada por la FIFA, que busca crear una nueva estructura para gestionar los activos comerciales de sus principales competiciones.

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La controversia se intensificó tras la presentación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una sociedad promovida por la administración de Gianni Infantino que asumiría la gestión de actividades comerciales estratégicas, como la venta de derechos de transmisión, patrocinios, entradas y licencias.



La FIFA ha defendido la iniciativa como una oportunidad para generar mayores ingresos destinados al desarrollo del fútbol mundial. Infantino aseguró que se trata de un "proceso democrático", en el que las federaciones miembros tendrán la posibilidad de decidir.

Sin embargo, la UEFA calificó de "irresponsable e indefendible" que una propuesta de esta magnitud se hubiera desarrollado en secreto y sin consultas significativas con los principales actores del fútbol.

Statement on behalf of UEFA and its 55 National Associations — UEFA (@UEFA) July 30, 2026

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¿Cuál fue la postura de la UEFA contra la FIFA?

La UEFA y sus federaciones miembros sostienen que las competiciones organizadas por la FIFA poseen un valor deportivo y simbólico que no debe quedar sujeto a intereses privados.

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En un comunicado conjunto, el organismo afirmó: "La Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol... La Copa del Mundo no está en venta".

Según la UEFA, permitir la entrada de capital privado modificaría de manera permanente la naturaleza del fútbol. A su juicio, la existencia de accionistas haría que decisiones relacionadas con los calendarios, formatos de competición y organización de los torneos respondieran a criterios de rentabilidad y no al interés del deporte.

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El organismo europeo también cuestionó el procedimiento utilizado por la FIFA para promover la propuesta, al considerar que se trató de un ultimátum y no de un proceso de consulta transparente. En ese sentido, aseguró que se trata de una "gobernanza basada en la intimidación: un acto de coacción indigno de una institución a la que se le ha confiado la gestión del fútbol mundial".

Como consecuencia, la UEFA anunció que ninguna de sus 55 federaciones participará en competiciones organizadas por la FIFA mientras la propuesta continúe vigente.

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Asimismo, exigió que el proyecto sea retirado por completo y que la FIFA otorgue garantías vinculantes de que sus competiciones y su modelo de gobernanza no volverán a abrirse a la participación de capital privado.

De mantenerse el conflicto, el calendario internacional podría verse afectado, incluso con repercusiones para el Mundial Femenino de 2027, que se disputará en Brasil. Las 211 federaciones afiliadas a la FIFA tendrán hasta el 19 de septiembre de 2026 para pronunciarse sobre la creación de FIFA Forward Enterprise.