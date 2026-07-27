Revelan cuál fue el mejor gol del Mundial 2026: se lo marcaron al 'Dibu' de Argentina

El Mundial 2026 ya tiene el que, según la FIFA, fue el mejor gol de todo el torneo, y el protagonista de la espectacular anotación fue Sidny Lopes Cabral, delantero de Cabo Verde, quien sorprendió a Argentina con un remate que terminó en el ángulo durante los octavos de final.

El tanto fue escogido por la FIFA como el mejor de la competencia y tuvo como escenario un partido que terminó siendo una verdadera montaña rusa para ambas selecciones. Aunque Cabo Verde quedó eliminada posteriormente, el gol de Lopes Cabral quedó entre los momentos más destacados del campeonato.

Puedes leer: Se hace viral lo que Cucurella le habría dicho a Messi tras taparse la boca en la final



La anotación llegó cuando el partido ya estaba en tiempo extra y el marcador se encontraba nuevamente igualado. Argentina había conseguido ponerse arriba, pero el jugador de Cabo Verde apareció para devolverle la emoción al encuentro con una definición que rápidamente comenzó a ser considerada una de las mejores del Mundial.

Publicidad

Así fue el gol de Sidny Lopes Cabral contra Argentina

El reloj marcaba el minuto 103 cuando Sidny Lopes Cabral recibió el balón y se enfrentó a Alexis Mac Allister. El jugador consiguió dejar atrás al argentino con un recorte y avanzó hacia el área buscando un espacio para rematar.

La posición desde la que decidió disparar no era precisamente la más cómoda. Prácticamente sobre la línea lateral del área, el futbolista de Cabo Verde encontró el espacio que estaba buscando y sacó un potente derechazo.

Publicidad

La pelota tomó una trayectoria perfecta y terminó entrando en la escuadra más lejana, dejando sin opciones al arquero argentino Emiliano 'Dibu' Martínez.

El gol significó el empate 2-2 para Cabo Verde y desató la celebración de sus compañeros, que no podían creer la manera en la que habían conseguido volver a meterse en el partido.

El propio Lopes Cabral contó a la FIFA cómo vivió ese instante.

"En cuanto superé a mi rival, vi un hueco y pensé: 'Vamos a intentarlo'. Tengo buen golpeo con las dos piernas. Vi el espacio y apunté a la escuadra. Busqué ese lugar y conecté un gran disparo. Cuando levanté la vista y vi que el balón iba hacia la escuadra, pensé: '¿Qué acabo de hacer?'. No me lo podía creer".

Qué golazo de Cabo Verde. El mejor gol del Mundial 2026 fue contra los argentinos. Grandiosssso 👏 👏 👏 pic.twitter.com/FCFfbHLNvO — 🅰ngélica Vill🅰️r (@MaraJirn2) July 27, 2026

Cabo Verde quedó eliminada pese al golazo

La selección de Cabo Verde no consiguió mantener el empate hasta el final. Apenas ocho minutos después de la anotación de Lopes Cabral, Diney marcó un gol en propia meta en el minuto 111 y volvió a poner a Argentina por delante en el marcador.

Con ese resultado, Cabo Verde quedó eliminada y Argentina avanzó a la siguiente ronda. Sin embargo, el espectacular gol de Lopes Cabral terminó convirtiéndose en uno de los grandes recuerdos que dejó aquel encuentro.

Publicidad

Puedes leer: FCF toma inesperada decisión sobre el futuro de Néstor Lorenzo; ¿se queda o se va?

El reconocimiento de la FIFA también tuvo un detalle especial para el futbolista. Según contó el propio jugador, después del partido recibió un mensaje de Marcelo, exjugador del Real Madrid y de la selección de Brasil, a quien considera uno de sus grandes ídolos.

Publicidad

"Después del partido recibí un mensaje de Marcelo. Es uno de mis mayores ídolos. Es lateral izquierdo, domina las dos piernas y tiene una técnica extraordinaria. ¡Me dijo que había votado mi gol como el mejor del torneo! Yo solo podía pensar: '¡No me lo puedo creer!'".

Para Lopes Cabral, recibir ese reconocimiento de una figura como Marcelo hizo todavía más especial una anotación que ya había quedado en la memoria de los aficionados.