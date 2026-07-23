FCF toma inesperada decisión sobre el futuro de Néstor Lorenzo; ¿se queda o se va?

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) publicó un comunicado oficial en el que confirmó la continuidad de Néstor Lorenzo como director técnico de la Selección Colombia masculina de mayores.

La decisión fue anunciada este jueves 23 de julio de 2026 por el Comité Ejecutivo de la entidad, tras una reunión realizada en Bogotá, en la que se ratificó el respaldo al estratega argentino para que siga al frente del combinado nacional.

Puedes leer: Filtran la nueva camiseta de la Selección Colombia Femenina y causa revuelo en redes



Con esta determinación, Lorenzo continuará liderando el proyecto deportivo de la Selección Colombia de cara a los próximos desafíos internacionales, entre ellos la Copa América, las Eliminatorias Sudamericanas y el proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030.



El anuncio se produjo semanas después de la participación de la 'Tricolor' en el Mundial de 2026, torneo en el que fue eliminada en los octavos de final por Suiza, tras caer en la definición desde el punto penal.

Pese a ese resultado, la dirigencia del fútbol colombiano decidió respaldar el trabajo que el entrenador argentino viene desarrollando desde 2022. De acuerdo con versiones conocidas tras la reunión, el nuevo vínculo se extendería inicialmente hasta el final de las próximas eliminatorias, con la posibilidad de ampliarse en caso de que Colombia consiga la clasificación al Mundial de 2030.

Publicidad

¿Por qué la FCF decidió extender el contrato de Néstor Lorenzo?

En el comunicado oficial, la Federación destacó los principales logros obtenidos durante la gestión de Lorenzo como argumentos para mantener la continuidad del proyecto.

Publicidad

Entre ellos sobresalen el invicto de 28 partidos, el subcampeonato de la Copa América 2024 y la clasificación de Colombia al Mundial de 2026, resultados que, según la entidad, consolidaron un proceso competitivo y justifican la confianza depositada en el entrenador.

Puedes leer: Este es el puesto que ocupa la Selección Colombia en el Mundial 2026 tras su eliminación

En su primer ciclo al frente de la Selección, el argentino acumula 51 partidos dirigidos, con un balance de 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas, entre encuentros oficiales y amistosos.

Asimismo, la FCF resaltó que el técnico logró consolidar una base competitiva para el equipo nacional, registrando menos de diez derrotas desde su llegada al banquillo de la 'Tricolor'.

La continuidad de Lorenzo también traerá cambios en el cuerpo técnico. La Federación confirmó que Luis Amaranto Perea dejará de desempeñarse como asistente técnico, luego de asumir la dirección técnica del Independiente Medellín.

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia tras ser eliminada del Mundial? Esta es la fecha Foto: imagen tomada de la FCF

Por ahora, la FCF no ha informado quién ocupará su lugar, por lo que en los próximos días se espera conocer la conformación definitiva del nuevo cuerpo técnico que acompañará al entrenador argentino.

Publicidad

En cuanto al calendario, la Selección Colombia volverá a reunirse durante las fechas FIFA de septiembre y octubre, cuando disputará partidos de preparación con miras al inicio del nuevo proceso clasificatorio rumbo al Mundial de 2030.