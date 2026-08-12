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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Lincoln Palomeque y elenco de ‘La Reina del Sur’ viven susto durante rodaje por terremoto

Lincoln Palomeque y elenco de ‘La Reina del Sur’ viven susto durante rodaje por terremoto

El actor estaba junto a Kate del Castillo y el elenco de la cuarta temporada cuando el terremoto interrumpió el rodaje. Tras el susto, se sumaron a una campaña de ayuda.

Lincoln Palomeque y Kate del Castillo junto al elenco de La Reina del Sur tras el sismo que interrumpió el rodaje de la serie
Lincoln Palomeque, Kate del Castillo y el elenco de 'La Reina del Sur' vivieron un gran susto durante un terremoto en el rodaje y se sumaron a una campaña de ayuda
Foto montaje realizado por La Kalle; Instagram @lincpal y redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

Lincoln Palomeque y varios integrantes de ‘La Reina del Sur’ vivieron momentos de tensión durante las grabaciones en Colombia, cuando el terremoto de magnitud 7.4 interrumpió la jornada de trabajo de la cuarta temporada de la producción.

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El actor colombiano se encontraba junto a sus compañeros del elenco cuando comenzó el movimiento. Después del susto, los artistas utilizaron sus redes sociales para contar lo ocurrido y referirse a la situación que enfrentaban varias regiones del país.

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Aunque el movimiento sorprendió al equipo mientras trabajaba, los integrantes de la producción pudieron contar lo sucedido y posteriormente enfocaron sus mensajes en las necesidades de las comunidades afectadas por la emergencia registrada en Colombia.

Palomeque, quien retoma su personaje de Faustino Sánchez Godoy, fue uno de los actores que tomó la palabra para mencionar algunos de los lugares que enfrentaban mayores dificultades tras el terremoto y que necesitaban apoyo.

“Desafortunadamente, hay ciudades muy afectadas como Pereira, como Manizales, como Cali, el Chocó también y muchos pueblos de Colombia”, expresó el actor al referirse a las zonas golpeadas por la emergencia.

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El intérprete también explicó que el elenco compartiría información sobre los lugares donde se estaban recibiendo donaciones. “Les vamos a dejar los centros de ayuda donde pueden llevar las cosas que se necesitan”, manifestó .

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Entre los elementos solicitados por los actores aparecen guantes de construcción, cascos de protección, gafas y agua. Cuca Escribano fue quien detalló estos artículos durante el llamado realizado por parte del elenco de la producción.

Víctor Rebull también explicó que los actores utilizarían sus redes sociales para publicar los puntos de acopio oficiales. De esta forma, los seguidores de la serie podrían conocer los lugares destinados para recibir los elementos requeridos.

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¿Qué pasó con el elenco de ‘La Reina del Sur’ durante el terremoto?

El movimiento sorprendió al equipo mientras avanzaba el rodaje de la cuarta temporada de ‘La Reina del Sur’, producción que lleva por título ‘El origen’. El regreso de la serie fue confirmado por Telemundo en mayo de 2026.

Kate del Castillo, quien interpreta nuevamente a Teresa Mendoza, también relató desde el set cómo vivieron el momento. La actriz confirmó que el equipo estaba presente cuando ocurrió el sismo y que buscaban contribuir frente a la emergencia.

“Estamos aquí en el set de La Reina del Sur en Colombia y desafortunadamente, bueno, pues estuvimos presentes en el terremoto, en el sismo que hubo aquí”, contó la actriz mexicana.

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Kate también expresó la intención del grupo de apoyar a quienes resultaron afectados. “Queremos ayudar y poner nuestro granito de arena como se pueda”, señaló durante el mensaje compartido con otros integrantes de la producción.

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Antonio Gil Martínez, otro actor del reparto, describió lo ocurrido desde su experiencia en el lugar de grabación. Para los integrantes del equipo, explicó, el movimiento terminó siendo un “susto”, aunque reconoció la gravedad de lo ocurrido en otras zonas.

El terremoto también fue sentido por otros famosos que se encontraban en Colombia. Integrantes de otras producciones compartieron sus reacciones durante el movimiento, entre ellos Carlos Ponce, quien expresó: “Está temblando por acá, qué feo”.

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Ninel Conde también contó lo ocurrido mientras permanecía en un piso 14 y calificó el movimiento como el terremoto más fuerte que había sentido en su vida. Sus declaraciones se sumaron a las de otras figuras sorprendidas por el fenómeno.

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