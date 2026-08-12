¿No hay clases ni trabajo durante tres días de duelo nacional por terremoto en Colombia?

Colombia atraviesa días de profunda tristeza tras el terremoto del pasado 10 de agosto que, según los informes más recientes, ha cobrado la vida de al menos 188 personas.

Como respuesta a este dolor, el presidente Abelardo De La Espriella emitió el Decreto 1172 del 11 de agosto, declarando tres días de duelo nacional en todo el territorio.

Esta medida busca rendir un homenaje póstumo a los fallecidos y expresar solidaridad con sus familias. Sin embargo, surge una duda muy común entre la ciudadanía: ¿esto afecta la jornada laboral o escolar?

Lo primero que debes tener claro es que el duelo nacional es una medida simbólica y protocolaria.

Durante este periodo, verás que el Pabellón Nacional se iza a media asta en todos los edificios públicos, así como en embajadas y oficinas consulares de Colombia en el exterior. Es un gesto de respeto, pero no implica un cambio en el calendario oficial de días festivos.

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¿El duelo nacional es un día festivo o no laborable en Colombia?

Si tenías la duda de si debías ir a trabajar, la respuesta corta es que no es un día festivo ni una jornada no laborable. Tanto las empresas privadas como las entidades públicas continúan sus funciones normalmente.

El objetivo del decreto es invitar a la reflexión y mostrar apoyo a los afectados, pero no altera las obligaciones laborales de los ciudadanos.

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Las actividades cotidianas del país no se detienen. No obstante, se recomienda a las instituciones realizar actos conmemorativos internos, como minutos de silencio, para honrar la memoria de quienes perdieron la vida en ciudades como Cali, Pereira, Quibdó y Manizales.

Es un momento para la unidad nacional, manteniendo la marcha de la vida productiva para apoyar la recuperación del país.

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¿Qué sucede con las clases y qué actividades se suspenden por el luto?

En cuanto a la educación, los colegios y universidades funcionan de manera normal bajo el decreto de duelo nacional. Sin embargo, debes estar atento a las decisiones locales.

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En ciudades con afectaciones estructurales graves, como Manizales, las autoridades confirmaron la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa y para realizar revisiones de seguridad. En el resto del país, la jornada escolar sigue su curso habitual.

Lo que sí se suspende realmente son ciertos eventos del Estado y la agenda pública:

Actos oficiales de carácter festivo: Se cancelan inauguraciones, cocteles o celebraciones organizadas por el Gobierno Nacional.

Se cancelan inauguraciones, cocteles o celebraciones organizadas por el Gobierno Nacional. Eventos culturales masivos del Estado: Se suspenden festivales o conciertos públicos que contrasten con el sentimiento de tristeza nacional.

suspenden festivales o conciertos públicos que contrasten con el sentimiento de tristeza nacional. Protocolos diplomáticos: Se da prioridad a los actos de condolencias en las representaciones de Colombia en el extranjero.

Mientras el país guarda luto, los organismos de socorro continúan trabajando incansablemente. Aún hay esperanza de encontrar sobrevivientes entre los escombros, donde se estima que todavía permanecen atrapadas unas 260 personas.