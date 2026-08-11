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La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / La verdad detrás del video del buitre que tocó las campanas de iglesia antes del terremoto

La verdad detrás del video del buitre que tocó las campanas de iglesia antes del terremoto

Conoce la la historia real del gallinazo que tocó la campana en Convención, Norte de Santander, y si este comportamiento se relaciona con el terremoto en Colombia.

Un gallinazo tira de la cuerda de una campana en un campanario de Convención, Colombia.
¿Es real el video del buitre tocando la campana en Colombia antes del sismo?
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

Un video impactante se ha tomado las redes sociales en Colombia tras el devastador terremoto del 10 de agosto de 2026. En las imágenes, un buitre haciendo sonar la campana de una iglesia dejó sin palabras a miles de usuarios.

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Muchos afirmaron que el animal intentaba alertar sobre el sismo de magnitud 7.4 que sacudió al país. Sin embargo, detrás de este fenómeno viral existe una explicación que mezcla tradiciones, casualidad y ciencia.

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El misterio en Convención, Norte de Santander

El asombroso evento no ocurrió mediante edición digital ni Inteligencia Artificial. Los hechos se registraron en el municipio de Convención, Norte de Santander, un pequeño y tranquilo pueblo colombiano.

En este lugar, las campanas del campanario del cementerio guardan un significado muy profundo para los habitantes.

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Por costumbre, cada vez que las campanas repican fuera del horario habitual de la misa, los pobladores entran en alerta. Para la comunidad, este sonido significa tradicionalmente que alguien en el pueblo murió.

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Puedes leer: Tres temblores en Perú tras terremoto en Colombia; ¿magnitud 4.9 provocará tsunami?

Al escuchar el inesperado clamor, decenas de personas salieron de sus casas con preocupación, pero se llevaron una sorpresa mayúscula. No se trataba de una mala noticia humana, sino de un gallinazo jalando la cuerda de la campana con su pico de forma repetitiva.

Al notar el inusual espectáculo, varios testigos decidieron grabar el momento desde diferentes ángulos.

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¿Un aviso del terremoto o una simple casualidad?

La difusión masiva de las imágenes coincidió trágicamente con el fuerte movimiento telúrico en Colombia.

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Esta sincronía en el tiempo provocó que las teorías conspirativas y los mitos urbanos inundaran las plataformas digitales.

Decenas de internautas comenzaron a asegurar que el comportamiento del ave previo al sismo era una premonición o un "mal augurio" de la naturaleza.

A pesar del misticismo que rodea el metraje, la comunidad científica ha sido tajante al respecto. Biólogos y expertos aclaran que no existe base científica que demuestre que estas aves carroñeras posean la capacidad de predecir terremotos tocando instrumentos humanos.

Los animales reaccionan a estímulos del entorno, pero el acto de este buitre negro americano fue un comportamiento puramente casual. El ave simplemente jugaba, interactuaba o intentaba arrancar un fragmento de la soga colgante por pura curiosidad o instinto exploratorio.

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El video del chulo en Convención es completamente real y auténtico, lo que demuestra la fascinante interacción de la fauna con los entornos urbanos.

No obstante, asociar el juego del animal con una advertencia divina o sísmica es un mito. Los animales no anuncian tragedias de esta manera.

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