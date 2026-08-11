Karina García terminó en urgencias tras episodio con su embarazo en medio de terremoto en Colombia

Karina García contó los momentos de tensión que vivió durante el reciente movimiento telúrico y manifestó su preocupación por el estado de su embarazo.

La creadora de contenido, quien cuenta con una comunidad de casi seis millones de seguidores en sus plataformas digitales, relató que la intensidad del temblor le generó temor por la salud de su bebé.

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El evento sísmico ocurrió el lunes 10 de agosto y tuvo una magnitud de 7,4, con epicentro en el departamento del Chocó. El movimiento se sintió con fuerza en diferentes regiones de Colombia y dejó reportes de afectaciones en varias zonas del país.

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En el caso de Karina García, la preocupación continuó después del sismo, pues posteriormente tuvo que acudir a un centro asistencial para recibir valoración médica.

Karina García hace una publicación en sus redes sociales sobre su salud Foto: imagen de redes sociales

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¿Qué dijo Karina García después del terremoto?

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Tras el movimiento telúrico, la ganadora de La mansión de Luinny compartió en sus redes sociales el temor que experimentó durante el sismo. En una de sus publicaciones escribió: “Diosito, casi se me sale el bebé, protégenos a todos”.

Horas más tarde, la influenciadora volvió a utilizar sus redes sociales para informar a sus seguidores que se encontraba en una clínica, donde estaba siendo valorada por profesionales de la salud debido a que había presentado contracciones desde horas de la mañana.

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“Reportándome desde la clínica. Tengo contracciones desde esta mañana. Oren por mí porque baby K todavía no puede nacer”, manifestó García en una de sus historias de Instagram.

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La creadora de contenido también compartió imágenes desde el centro asistencial, donde se le observaba conectada a equipos de monitoreo. En otro de sus mensajes se dirigió a sus seguidores, a quienes llama afectuosamente “tías” de su bebé, y señaló: “Tías, estamos en monitoreo”.

Actualmente, la influenciadora se encuentra en la espera de su tercer hijo, del cual reveló recientemente que será un niño, aunque todavía no ha hecho público el nombre ni la fecha exacta programada para el nacimiento.

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La hospitalización de la creadora de contenido generó diferentes reacciones en redes sociales. Mientras numerosos usuarios expresaron su apoyo y solidaridad, otras personas cuestionaron que compartiera detalles de su situación personal en medio de la emergencia que atraviesa el país tras el terremoto, que dejó víctimas y daños en diferentes regiones.

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Por el momento, Karina García permanece bajo estricta observación médica profesional, a la espera de que las contracciones cedan y no se presente un parto adelantado como consecuencia del sismo.