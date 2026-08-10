Geólogo explicó por qué ocurrió el terremoto en Colombia y si podría volver a temblar

Un fuerte terremoto sacudió a Colombia durante la mañana de este 10 de agosto y provocó reportes desde diferentes zonas del país.

El movimiento sísmico, registrado con una magnitud de 7,4, generó preocupación entre ciudadanos de regiones como Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá, Risaralda y Caldas.

Mientras el Servicio Geológico Colombiano entregaba los reportes relacionados con el evento, la explicación sobre el origen del terremoto comenzó a generar especial interés entre quienes sintieron el movimiento.



En medio de las reacciones que aparecieron en redes sociales, un experto en sismología decidió explicar qué pudo haber ocurrido debajo de la superficie y por qué un movimiento de esta magnitud puede sentirse en distintos puntos de Colombia.



El geólogo compartió su explicación a través de su cuenta oficial de TikTok, donde cuenta con más de 787.000 seguidores, y se refirió directamente al terremoto registrado durante la jornada.

Geólogo explicó por qué ocurrió el terremoto en Colombia

De acuerdo con la explicación entregada por el experto, existen dos elementos principales que permiten entender el movimiento sísmico desde una perspectiva regional.

Inicialmente, el geólogo mencionó la posibilidad de que el terremoto estuviera relacionado con una falla ubicada en la zona donde se presentó el movimiento.

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Sin embargo, después de revisar la información entregada por el Servicio Geológico Colombiano, señaló que la explicación estaría relacionada con la interacción entre placas tectónicas.

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“Tembló en Colombia, pero ¿por qué? Pues ocurrió por dos elementos principales a rasgos regionales. Al principio, cuando vi que se presentó un terremoto en Chocó, fue por la falla uranita. Pero, después, de ver el reporte del Servicio Geológico Colombiano, fue probablemente por la interacción de placas tectónicas”, explicó el experto.

La explicación pone el foco en una de las características geológicas de Colombia: el país se encuentra en una zona donde existe interacción entre diferentes placas tectónicas, una condición que está relacionada con la actividad sísmica que se presenta en distintas regiones.

El experto también destacó la intensidad del movimiento registrado durante esta jornada y aseguró que, desde su perspectiva, se trata de uno de los terremotos más fuertes que se han presentado en el país durante los últimos años.

“Si siento que ha sido uno de los terremotos más fuertes que se han presentado en el país en los últimos años”, señaló en su publicación.

El fuerte terremoto registrado en Colombia generó reportes y reacciones en diferentes zonas del país. Un geólogo explicó las posibles causas del movimiento sísmico. /Foto: creada con IA

¿Puede volver a temblar en Colombia después del terremoto?

Una de las principales preguntas que surgió después del terremoto está relacionada con la posibilidad de que se registre otro movimiento sísmico de gran magnitud.

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En redes sociales, varios ciudadanos comenzaron a preguntarse si el terremoto podría ser seguido por nuevos temblores, especialmente debido a la intensidad del movimiento registrado durante la mañana.

Sobre este punto, la información disponible del Servicio Geológico Colombiano permite recordar que Colombia mantiene actividad sísmica y que los movimientos de tierra pueden presentarse en diferentes momentos y regiones.

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Los registros sísmicos que realiza diariamente la entidad muestran que los temblores forman parte de la actividad geológica del territorio. Sin embargo, con la información suministrada en el material entregado para este caso, no se ha confirmado que vaya a ocurrir otro terremoto de una magnitud similar.

Por eso, una cosa es que puedan registrarse nuevos movimientos y otra muy diferente es afirmar que necesariamente ocurrirá otro terremoto fuerte después del ocurrido este 10 de agosto.

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El movimiento registrado durante la mañana generó especial atención precisamente por la cantidad de zonas donde fue percibido. Chocó apareció entre las regiones más relacionadas con el evento, mientras que también hubo reportes desde lugares como Valle del Cauca, Medellín, Bogotá, Pereira y Manizales.

La explicación del experto vuelve a poner sobre la mesa la actividad tectónica de Colombia y ayuda a entender por qué un mismo terremoto puede sentirse a cientos de kilómetros del punto donde se origina.

Por ahora, el dato que concentra la atención es el terremoto de magnitud 7,4 registrado durante la mañana y los reportes que continúe entregando el Servicio Geológico Colombiano sobre la actividad sísmica asociada al evento.

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La posibilidad de que se presenten nuevos movimientos hace parte del comportamiento sísmico que puede registrarse en el país, pero no existe, con la información suministrada, una confirmación de que vaya a producirse otro terremoto de la misma magnitud.

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¿Qué recomiendan las autoridades tras el terremoto en Colombia? Mantener la calma y prevenir

Tras el fuerte movimiento sísmico registrado en Colombia, las autoridades recomiendan mantener la calma y evitar compartir información que no haya sido confirmada por fuentes oficiales.

Ante la posibilidad de que se presenten nuevos movimientos, la principal recomendación es permanecer atentos a los reportes del Servicio Geológico Colombiano y de los organismos de emergencia, especialmente en las zonas donde el terremoto fue sentido con mayor intensidad.

También se recomienda revisar las condiciones de viviendas y edificaciones antes de ingresar nuevamente, especialmente si presentan grietas, daños visibles o algún tipo de afectación estructural.

Las autoridades piden seguir las indicaciones de los organismos de socorro, mantenerse alejados de zonas que puedan representar peligro y tener presente que los movimientos sísmicos pueden presentarse nuevamente, sin que esto signifique que necesariamente ocurrirá otro terremoto de la misma magnitud.