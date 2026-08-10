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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Decenas de muertos deja terremoto en Colombia; cifra oficial de autoridades

Decenas de muertos deja terremoto en Colombia; cifra oficial de autoridades

Tras el terremoto con epicentro en el Chocó, autoridades comenzaron a confirmar el fallecimiento de decenas de ciudadanos, mientras los organismos de socorro luchan para rescatar a personas atrapadas.

Sismo en Colombia de magnitud 7.4 deja al menos 22 fallecidos: Reporte oficial de autoridades
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Foto: Redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha actualizado la magnitud del evento a 7.4, con un epicentro localizado en San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 96 kilómetros.

La noticia, que se mantiene en desarrollo, ha confirmado lo que muchos temían: la pérdida de vidas humanas.

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A medida que avanzan las labores de remoción de escombros y atención de emergencias, los alcaldes de las ciudades más golpeadas han empezado a entregar balances que llenan de luto al territorio nacional.

La cifra de fallecidos asciende rápidamente mientras se evalúan las estructuras que quedaron totalmente destrozadas por la fuerza del movimiento telúrico.

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¿Cuántos muertos dejó el terremoto en Colombia hoy?

De acuerdo con las cifras oficiales comunicadas por los mandatarios locales, aproximadamente más de 100 personas han muerto en Colombia a causa del sísmo.

La ciudad de Pereira es, hasta el momento, la más afectada en términos de vidas perdidas, según informó el alcalde Mauricio Salazar Peláez.

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Entre las víctimas fatales en Pereira, se reporta que tres de ellas perdieron la vida en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Matecaña.

En otras regiones el balance también es doloroso. El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, informó inicialmente sobre dos fallecimientos, aunque reportes actualizados sugieren que la cifra en la capital de Caldas podría haber subido a tres víctimas fatales.

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Por su parte, la alcaldesa de Buenaventura, Ligia del Carmen Córdoba, confirmó un muerto en su jurisdicción.

En Cali, el alcalde Alejandro Eder Garcés indicó que se reportan entre una y cinco personas fallecidas, mientras se atiende el colapso de al menos 20 estructuras donde todavía podría haber personas atrapadas.

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¿Cuál es la situación de los heridos y desaparecidos tras el sismo?

Si te preocupa la situación en el epicentro, debes saber que en el departamento del Chocó la situación es crítica.

Aunque en un principio no se reportaron fallecidos allí, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba-Curi confirmó que en Quibdó hay múltiples heridos y graves daños en las edificaciones.

En el sector de Medrano, habitantes reportan que un edificio de cuatro pisos colapsó y se teme que cuatro personas estén atrapadas entre los restos de la estructura.

El desastre no se limita a las viviendas. La infraestructura del país ha sufrido un golpe severo: seis aeropuertos han suspendido sus operaciones debido a daños, incluyendo los de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura.

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Además, importantes vías como la de Cali-Loboguerrero se encuentran cerradas por desprendimiento de rocas.

Ante esta crisis, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, envió 100 rescatistas para apoyar las labores en las zonas más críticas. Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, te recuerda que es vital no reenviar información falsa y reportar cualquier emergencia únicamente a través de la línea 123.

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El presidente Abelardo De La Espriella ha anunciado que asumirá personalmente la atención de esta emergencia nacional para coordinar la respuesta ante los desastres dejados en varias partes de Colombia.

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