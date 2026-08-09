Estremecedora imagen de Messi en el funeral de su padre; devastado

Lionel Messi regresó a Rosario para despedir a su padre, Jorge Messi, en una ceremonia privada que reunió a familiares y personas cercanas.

El futbolista argentino llegó acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y otros integrantes de su familia para participar en la despedida realizada este domingo en el cementerio privado El Prado, ubicado en las afueras de la ciudad.

La ceremonia estuvo marcada por la privacidad y la discreción. La familia Messi buscó mantener el encuentro alejado de las cámaras y de la exposición pública, mientras el argentino afrontaba uno de los momentos más dolorosos tras la muerte de su padre.

Messi, una de las figuras más reconocidas del deporte mundial, apareció en el lugar junto a sus seres queridos. La presencia de Antonela Roccuzzo y de sus hermanos acompañó al futbolista durante la ceremonia, que se desarrolló bajo un importante dispositivo de seguridad.

Publicidad

Puedes leer: Se revela la verdadera causa de muerte de Jorge Messi, el papá de Lionel Messi

Publicidad

La imagen de Messi que conmovió a sus seguidores

Una fotografía tomada a distancia se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la despedida. En ella aparece Lionel Messi durante la ceremonia, visiblemente afectado y acompañado por algunos de sus familiares.

La escena llamó rápidamente la atención debido al contraste entre la imagen habitual del capitán argentino, acostumbrado a los grandes escenarios deportivos, y este momento completamente íntimo junto a sus seres queridos.

La fotografía muestra al futbolista en un instante de recogimiento mientras acompaña a su familia en la despedida de Jorge Messi.

La noticia también generó muestras de cariño entre los seguidores del argentino, quienes expresaron mensajes de apoyo en distintos espacios. Uno de los mensajes que resumió ese sentimiento fue: “Fuerza, Leo, te amamos”.

Así fue la despedida de Jorge Messi

La familia decidió realizar una ceremonia privada en el cementerio El Prado. El objetivo fue mantener el encuentro reservado para los familiares y allegados más cercanos.

Publicidad

Según la información conocida sobre la jornada, el ingreso al lugar contó con medidas especiales para evitar que la ceremonia quedara expuesta ante los medios de comunicación.

Incluso se restringió el uso de drones en los alrededores del cementerio y algunos de los asistentes utilizaron accesos alternativos para mantener la privacidad del encuentro.

Publicidad

La decisión de la familia fue clara: despedir a Jorge Messi lejos de las cámaras y en compañía de las personas más cercanas.

Puedes leer: Revelan primeras imagenes de Lionel Messi en Argentina tras la muerte de su padre

Messi llegó a Rosario para acompañar a sus familiares y participar personalmente en la ceremonia. Su presencia convirtió el momento en una de las escenas más seguidas por medios internacionales y aficionados del fútbol.

La relación entre Lionel Messi y su padre ha sido ampliamente conocida a lo largo de la trayectoria del futbolista. Jorge Messi tuvo un papel importante en la carrera profesional de su hijo y durante años estuvo vinculado a la gestión de su trayectoria.

Por eso, la aparición del jugador en la ceremonia generó una fuerte reacción entre sus seguidores, especialmente por tratarse de un momento completamente alejado de los estadios, las celebraciones y las grandes competencias.

¿De qué lurió el papá de Messi?

Jorge Horacio Messi, padre de Lionel Messi, falleció a los 68 años de edad debido a complicaciones de una larga y grave enfermedad, tras haber estado internado en un sanatorio de la ciudad de Rosario, Argentina.

Publicidad

Aunque la clínica y la familia mantuvieron los detalles médicos en estricta reserva por privacidad, diversos reportes periodísticos señalaron que padecía de cáncer, sumado a un deterioro de salud que incluía complicaciones cardíacas y neurológicas.