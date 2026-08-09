Muere fiscal tras someterse a procedimiento estético; tuvo síntoma de alerta

La muerte de Geniffer Selene García Mozo, fiscal 159 Especializada de 55 años, es investigada por las autoridades en Barranquilla luego de que la funcionaria falleciera un día después de someterse a un procedimiento estético.

La mujer, natural de Pivijay, Magdalena, fue trasladada por sus familiares a la Clínica Altos de San Vicente durante el viernes 7 de agosto, después de presentar un fuerte dolor de cabeza y mareos prolongados.

Al llegar al centro asistencial, la fiscal se desplomó y recibió atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció.

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El caso quedó en manos del CTI de la Fiscalía, mientras que el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para establecer con precisión qué provocó su muerte y determinar si existe alguna relación con el procedimiento al que se había sometido horas antes.

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¿Qué le pasó a la fiscal Geniffer Selene García?

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, Geniffer Selene García se sometió el jueves 6 de agosto a una lipoval, procedimiento de lipoescultura asistida por ultrasonido utilizado para remover grasa localizada.

La intervención se realizó alrededor del mediodía en la clínica estética Smadía, ubicada en el norte de Barranquilla.

Al tratarse de un procedimiento ambulatorio, la funcionaria fue dada de alta aproximadamente a las 4:00 pm del mismo jueves y regresó a su domicilio.

Al día siguiente comenzaron las señales que generaron preocupación entre sus familiares. La fiscal presentó dolor de cabeza y mareos prolongados, por lo que decidieron llevarla hasta la Clínica Altos de San Vicente.

Fue allí donde se produjo el desplome y posteriormente su fallecimiento.

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Por ahora, no se ha establecido oficialmente que la muerte haya sido causada por el procedimiento estético. Esa es precisamente una de las preguntas que deberán resolver los investigadores y los especialistas de Medicina Legal mediante los estudios correspondientes.

Murió fiscal Geniffer Selene García tras procedimiento estético en Barranquilla

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¿Qué investigan las autoridades por la muerte de la fiscal?

La investigación busca establecer con exactitud qué causó la muerte de Geniffer Selene García y si existe alguna conexión con el procedimiento estético realizado el día anterior.

Para ello, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde se realizarán los estudios necesarios para determinar la causa del fallecimiento.

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Mientras se conocen los resultados, las autoridades mantienen abierta la investigación y recopilan información sobre las circunstancias que rodearon las últimas horas de vida de la funcionaria.

El caso también se suma a la revisión que las autoridades sanitarias han realizado sobre establecimientos donde se practican procedimientos estéticos en Barranquilla.

Según información entregada por la Alcaldía, en la ciudad existen 52 instituciones prestadoras de servicios de salud declaradas dentro del grupo quirúrgico de cirugía plástica y estética.