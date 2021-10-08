Comunicadora Social y Periodista graduada de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Actualmente se desempeña como periodista digital creando contenidos escritos y en video para web y redes sociales de La Kalle.

Tiene dominio en las diferentes fuentes informativas para crear contenidos noticiosos y de registro de interés nacional e internacional. Así como la creación de noticias de servicio para las difernetes audiencias.

Puedes contactarla a través de Instagram en @_caromontenegro