La Kalle Carolina Montenegro
Carolina Montenegro
Periodista Digital
Comunicadora Social y Periodista graduada de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Actualmente se desempeña como periodista digital creando contenidos escritos y en video para web y redes sociales de La Kalle.
Tiene dominio en las diferentes fuentes informativas para crear contenidos noticiosos y de registro de interés nacional e internacional. Así como la creación de noticias de servicio para las difernetes audiencias.
Puedes contactarla a través de Instagram en @_caromontenegro