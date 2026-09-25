La fría reacción del hombre que retuvo y sometió a su pareja durante 9 días en Kennedy

La reacción de Jaime Daniel Castellanos Valbuena durante la audiencia llamó la atención por su actitud seria y desafiante, mientras avanzaba el proceso judicial por los hechos que, según la Fiscalía, ocurrieron durante nueve días en una vivienda de la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá.

El hombre fue judicializado por la Fiscalía, que lo señala de haber retenido a su compañera sentimental entre el 28 de agosto y el 6 de septiembre de 2026. De acuerdo con la investigación, durante ese periodo la mujer habría sido sometida a diferentes formas de violencia.

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En las imágenes de la audiencia, Castellanos aparece con una expresión fría mientras escucha la intervención de las autoridades. El procesado no aceptó los cargos que le fueron imputados y, al finalizar la diligencia, recibió una medida de aseguramiento en centro carcelario.

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La Fiscalía, a través de un fiscal de la Seccional Bogotá, le imputó los delitos de secuestro simple, tortura, lesiones personales agravadas, acceso carnal violento agravado y acceso carnal abusivo con persona puesta en incapacidad de resistir agravado.

La mujer llegó a un hospital y contó lo ocurrido

El caso comenzó a conocerse después de que la mujer llegara a un hospital del sur de Bogotá. Allí entregó a las autoridades un relato sobre lo que habría ocurrido durante los días en los que permaneció retenida.

Según la información suministrada por la Policía, la víctima aseguró que durante ese periodo habría sido sometida a violencia física, psicológica y otras agresiones.

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que el señalado también habría utilizado el celular de la mujer para comunicarse con sus familiares y pedirles dinero, mientras se hacía pasar por ella.

La Policía también señaló que, de acuerdo con el relato entregado por la mujer, durante los nueve días le habrían suministrado gotas psiquiátricas con el propósito de doblegar su voluntad.

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Todo salió a la luz cuando la mujer recibió atención médica y decidió contar a las autoridades lo que habría vivido dentro del inmueble ubicado en el barrio La Igualdad, en Kennedy.

La Fiscalía judicializó a Jaime Daniel Castellanos Valbuena, señalado de retener, someter a actos de tortura y agredir sexualmente a su compañera sentimental, en hechos ocurridos entre el 28 de agosto y el 6 de septiembre de 2026, en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá.… pic.twitter.com/9cXnD6Evm9 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 26, 2026

Así fue la captura del señalado responsable

Después de conocer el relato de la mujer, las autoridades adelantaron las labores de investigación para ubicar al presunto responsable.

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Durante las pesquisas establecieron que el hombre permanecía de manera constante en la vivienda donde habrían ocurrido los hechos.

La captura se realizó el 17 de septiembre de 2026, mediante un operativo en el que participaron investigadores de la SIJIN y unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

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En el procedimiento también fueron incautados elementos considerados de interés para la investigación.

Posteriormente, Castellanos fue llevado ante un juez de control de garantías, quien legalizó su captura. Después de esta diligencia, la Fiscalía presentó la imputación por los delitos señalados dentro del proceso.

El procesado decidió no aceptar los cargos y quedó cobijado con medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras continúa el proceso judicial.

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Según las autoridades, la mujer y Castellanos mantenían una relación sentimental desde hacía aproximadamente un año. Sin embargo, no convivían.