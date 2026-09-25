Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
¿CÓMO REPETIR EL ICFES?
VINO A $20.000 PESOS
MODALIDADES DE ESTAFA DIGITAL

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / La fría reacción del hombre que retuvo y sometió a su pareja durante 9 días en Kennedy

La fría reacción del hombre que retuvo y sometió a su pareja durante 9 días en Kennedy

Durante una audiencia, el procesado permaneció serio y desafiante mientras la Fiscalía expuso los hechos ocurridos en una vivienda de Kennedy.

La desafiante reacción del hombre señalado de retener a su pareja durante 9 días
La desafiante reacción del hombre señalado de retener a su pareja durante 9 días
/Foto: captura de pantalla Fiscalía
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

La reacción de Jaime Daniel Castellanos Valbuena durante la audiencia llamó la atención por su actitud seria y desafiante, mientras avanzaba el proceso judicial por los hechos que, según la Fiscalía, ocurrieron durante nueve días en una vivienda de la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Últimas noticias

Imagen del señalado por el caso de Cristian Garzón durante su audiencia y momentos vinculados al hecho
Judiciales

VIDEO: Señalado de acabar con Cristian Garzón sufre ataque de pánico en plena audiencia

Imagen del operativo policial y de alias Cholo tras el operativo con disfraces que dejó ocho fallecidos
Judiciales

Así fue el operativo contra alias Cholo; disfraces y ocho fallecidos

El hombre fue judicializado por la Fiscalía, que lo señala de haber retenido a su compañera sentimental entre el 28 de agosto y el 6 de septiembre de 2026. De acuerdo con la investigación, durante ese periodo la mujer habría sido sometida a diferentes formas de violencia.

Puedes leer: VIDEO: mujer de 91 años muere tras ser atacada por un mono; era esposa de reconocido escritor

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Publicidad

En las imágenes de la audiencia, Castellanos aparece con una expresión fría mientras escucha la intervención de las autoridades. El procesado no aceptó los cargos que le fueron imputados y, al finalizar la diligencia, recibió una medida de aseguramiento en centro carcelario.

Publicidad

La Fiscalía, a través de un fiscal de la Seccional Bogotá, le imputó los delitos de secuestro simple, tortura, lesiones personales agravadas, acceso carnal violento agravado y acceso carnal abusivo con persona puesta en incapacidad de resistir agravado.

Te puede interesar

Alias ‘Araña’: imágenes de su extradición a Estados Unidos y qué se sabe del operativo
Nación

Imágenes de alias ‘Araña’ durante su extradición a EEUU; su rostro llamó la atención

Significado de 'Mil Horas' de Los Abuelos de la Nada: ¿qué hay detrás del tema de Calamaro?
Música

Oscura teoría sobre 'Mil Horas': ¿la canción habla de un crimen y consumo de sustancias?

La mujer llegó a un hospital y contó lo ocurrido

El caso comenzó a conocerse después de que la mujer llegara a un hospital del sur de Bogotá. Allí entregó a las autoridades un relato sobre lo que habría ocurrido durante los días en los que permaneció retenida.

Según la información suministrada por la Policía, la víctima aseguró que durante ese periodo habría sido sometida a violencia física, psicológica y otras agresiones.

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que el señalado también habría utilizado el celular de la mujer para comunicarse con sus familiares y pedirles dinero, mientras se hacía pasar por ella.

La Policía también señaló que, de acuerdo con el relato entregado por la mujer, durante los nueve días le habrían suministrado gotas psiquiátricas con el propósito de doblegar su voluntad.

Publicidad

Todo salió a la luz cuando la mujer recibió atención médica y decidió contar a las autoridades lo que habría vivido dentro del inmueble ubicado en el barrio La Igualdad, en Kennedy.

Así fue la captura del señalado responsable

Después de conocer el relato de la mujer, las autoridades adelantaron las labores de investigación para ubicar al presunto responsable.

Publicidad

Durante las pesquisas establecieron que el hombre permanecía de manera constante en la vivienda donde habrían ocurrido los hechos.

La captura se realizó el 17 de septiembre de 2026, mediante un operativo en el que participaron investigadores de la SIJIN y unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

Puedes leer: Exparticipante del ‘Desafío’ de luto tras perder a su bebé: “No supe qué hacer”

En el procedimiento también fueron incautados elementos considerados de interés para la investigación.

Posteriormente, Castellanos fue llevado ante un juez de control de garantías, quien legalizó su captura. Después de esta diligencia, la Fiscalía presentó la imputación por los delitos señalados dentro del proceso.

El procesado decidió no aceptar los cargos y quedó cobijado con medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras continúa el proceso judicial.

Publicidad

Según las autoridades, la mujer y Castellanos mantenían una relación sentimental desde hacía aproximadamente un año. Sin embargo, no convivían.

Relacionados

Secuestro

Bogotá

Violencia contra mujeres