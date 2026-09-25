Sebastián Vega enciende las alarmas tras delicada confesión: “Sigo siendo adicto”

El actor colombiano Sebastián Vega habló sobre el proceso que enfrentó para alejarse del consumo de alcohol y los cambios que realizó en su vida diaria. El artista decidió contar públicamente parte de esta experiencia personal.

Durante su participación en el videopodcast Realidades Ocultas, conducido por Caro Araujo, Sebastián estuvo acompañado por su esposa, Valentina Ochoa. Allí, ambos explicaron las razones que los llevaron a tomar esta decisión y cómo el consumo de alcohol afectaba su dinámica.

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¿Por qué Sebastián Vega afirma que sigue siendo adicto?

Pese a que el actor dejó de tomar el 13 de marzo de 2023, mantiene una postura que se podría considerar realista sobre su condición. El reconocido 'Baby' aseguró que seguía siendo adicto con las siguientes palabras: "Sigo siendo adicto. O sea, la adicción no se me ha quitado. No he probado nada, entonces no se me ha quitado".

El actor explicó su proceso sobrio utilizando una metáfora clara sobre la tentación que enfrenta de manera constante, afirmando que: "Soy consciente de que la puerta está ahí. Yo la cerré, pero la puerta no tiene seguro", dejando claro que recuperarse es un compromiso que mantiene a diario.

Sin embargo, realizó énfasis en que el verdadero reto no está en la sustancia en sí, sino en las emociones internas, expresando que: "El problema no es el líquido, no es el alcohol; el problema es uno", resaltando la necesidad de sanar los problemas personales internos.

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Además, el camino de la sobriedad trajo consigo desafíos sociales que resultaron complejos de manejar. Vega confesó sobre las reuniones: "Fue más difícil el decir que no tomaba que el dejar de tomar", debido a las constantes explicaciones que debía dar ante su entorno social.

¿Cómo afectó el alcohol a su esposa Valentina Ochoa y a su hijo Luca?

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Su esposa, Valentina Ochoa, también consumía bebidas alcohólicas en el pasado durante eventos o reuniones. Sin embargo, ella decidió alejarse del consumo hace siete años de forma radical, en la búsqueda de su bienestar

físico y emocional antes de que el actor iniciara su proceso.

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El motivo principal de su esposa fue el hijo que tienen en común, llamado Luca. Tras sufrir un intenso malestar o guayabo de tres días por cuatro tragos, confesó cómo se sintió con las siguientes palabras: "Soy la peor mamá del mundo, o sea, estoy perdiendo tiempo que le puedo dar de calidad a mi hijo por cuidarme un guayabo".

Esa experiencia la llevó a dejar la bebida por completo para dedicarse a la crianza de Luca. Más adelante, fue ella quien acompañó al artista en su proceso, pasando a vigilar sus consumos como un policía, brindándole un apoyo estable o sobrio.

¿Cómo logró Sebastián Vega superar su proceso de adicción?

El punto de quiebre ocurrió durante una reunión entre amigos, donde el actor desahogó sus sentimientos: "Ese día yo me pongo a llorar, pues lloré frente a ellos" Durante el encuentro, el cantante Santiago Cruz le recomendó buscar apoyo profesional con un psicólogo llamado Néstor, iniciando así un acompañamiento guiado y constante.

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"Él me dice: 'Cevitas, le tengo un personaje que me ayudó a mí en mi momento con la adicción. Yo le paso el número y usted verá si lo llama" Le recomendó el cantante.

Las primeras semanas de abstinencia fueron duras; enfrentó severos episodios de ansiedad física. Para superar los momentos más difíciles, comenzó a aplicar la siguiente frase: "Solo por hoy no voy a beber", evitando idealizar por completo el deseo de consumir alcohol.