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¿Andrea Valdiri y Ryan Castro son pareja? Habrían contundentes pruebas

Por medio de redes sociales se desató una ola de comentarios que involucró a los artistas en un posible romance, luego de que una usuaria de TikTok compartiera varias imágenes.

Andrea Valdiri y Ryan Castro vinculados en redes sociales por especulaciones de una supuesta relación sentimental
Andrea Valdiri y Ryan Castro son tendencia en redes sociales debido a especulaciones entre los usuarios que sugieren un posible romance entre ambos
Foto collage creado por La Kalle; @ryancastrro; @la_valdiril
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

Las redes sociales se encendieron por un video de TikTok que relacionó a Andrea Valdiri y Ryan Castro. Una internauta aseguró que una familiar del cantante, al parecer su hermana o prima, estuvo en la casa de la barranquillera, versión que despertó comentarios entre sus seguidores.

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Junto al video apareció una frase que terminó alimentando la conversación: "¿Ryan Castro con La Valdiri? Anda un bololó que dizque esta gente anda andando. ¿Será verdad, nena?". La expresión comenzó a circular y varios usuarios empezaron a plantear la posibilidad de un romance.

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La supuesta cercanía también llevó a algunos internautas a buscar fotografías que respaldaran la teoría. En medio de esa búsqueda circularon imágenes que pretendían mostrar a la bailarina y al cantante juntos durante un reciente viaje, aunque luego surgieron dudas sobre ese material.

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¿Qué originó los rumores entre Ryan Castro y Andrea Valdiri?

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Al revisar las fotografías con mayor detalle, algunos usuarios señalaron que los registros correspondían a un viaje que Andrea realizó en Suiza junto a su antigua pareja. Por eso, esas imágenes no serían una evidencia reciente de una posible cercanía entre la barranquillera y el cantante.

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El contenido generó opiniones divididas en redes sociales. Algunos seguidores rechazaron la posibilidad de una relación y escribieron: "Uy, no, no, no, no, no. Me enojo con Ryan" y "Que lo deje tranquilo, mejor". Los comentarios reflejaron distintas reacciones ante la versión.

Otros internautas, en cambio, alimentaron el rumor con comentarios sobre la supuesta visita familiar. Uno de los mensajes decía: "Pues ayer la prima de Ryan estaba en la casa de la Valdiri". Otro usuario prefirió tomar distancia y expresó: "Si es así, pues que les vaya bien".

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¿Qué dicen Ryan Castro y Andrea Valdiri sobre el supuesto romance?

Hasta el momento, no se pronunciaron sobre las especulaciones. Ninguno confirmó ni negó una relación, por lo que la conversación continúa encendida por los comentarios de los usuarios, fotografías que circularon y referencias a contenidos anteriores.

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Además, las actividades conocidas de ambos muestran que cada uno continúa enfocado en sus proyectos. Ryan Castro, conocido como 'El Cantante del Ghetto', se encuentra fuera del país con presentaciones en Estados Unidos como parte de su gira 'Sendé: The Last Dance Tour'.

Por su parte, Andrea Valdiri continúa compartiendo momentos junto a sus hijas, Isabella y Adhara. La bailarina y empresaria mantiene su atención en su familia y en las actividades que comparte mediante sus redes sociales, mientras el rumor sigue generando comentarios entre internautas.

¿Por qué volvió a circular un video de Andrea Valdiri sobre Ryan Castro?

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En medio de la conversación también volvió a circular un video de 2025 en el que 'La Valdiri' bromeó con WestCol y mencionó al cantante: "Quítame a Ryan Castro ahí en bola. Cierra esta vaina, nos desconcentramos". El fragmento no corresponde a una declaración reciente.

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Los internautas también recordaron que ambos colombianos terminaron sus respectivas relaciones sentimentales. Ryan Castro finalizó su compromiso con Valentina González después de cinco años, mientras Andrea confirmó en julio de 2026 su separación de Juan Daniel Sepúlveda.

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Esta última separcación estuvo rodeada de comentarios por una camioneta que Juan Sepúlveda recibió como regalo de cumpleaños y que algunos seguidores pedían devolver. Por ahora, el supuesto romance permanece como un rumor surgido en redes sociales, sin confirmación de los involucrados.

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