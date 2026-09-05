Ryan Castro le dio regalazo a Arcángel en Medellín: así reaccionó el puertorriqueño

Ryan Castro protagonizó uno de los momentos más llamativos del concierto de Arcángel en Medellín, luego de subir al escenario del Estadio Atanasio Girardot con un regalo muy ligado a las tradiciones de Antioquia.

El cantante paisa, conocido como ‘El cantante del guetto’, fue uno de los más de 11 invitados que acompañaron a Arcángel durante su primera fecha en la capital antioqueña. Sin embargo, su aparición tuvo un detalle especial que terminó robándose parte de la atención del público.

Puedes leer: ‘BbY WOW’: la canción de Karol G que terminó robándose el show de su nuevo álbum

Publicidad

Ryan Castro llegó hasta la tarima con un poncho y un carriel antioqueño que había preparado especialmente para entregarle a ‘La Maravilla’.

El gesto tomó por sorpresa al artista puertorriqueño, quien no dudó en recibir las prendas y lucirlas durante algunos minutos mientras continuaba con su presentación.

Publicidad

¿Qué le regaló Ryan Castro a Arcángel durante su concierto en Medellín?

Antes de entregarle el regalo, Ryan Castro aprovechó el encuentro para explicarle a Arcángel el significado que tienen estos elementos para la cultura antioqueña.

El artista paisa le contó que el carriel que llevaba había sido elaborado en Jericó, municipio de Antioquia reconocido precisamente por la tradición alrededor de este accesorio.

“Le quiero regalar una cosita que le traje. Esto es un carriel hecho en Jericó y la tradición de nosotros es esto también con poncho”, le explicó Ryan Castro al cantante puertorriqueño.

La escena generó una reacción inmediata entre los asistentes al Estadio Atanasio Girardot. Ryan no solamente llevó las prendas hasta el escenario, sino que también ayudó a Arcángel a ponérselas para que pudiera lucirlas durante el concierto.

El detalle hizo que ‘La Maravilla’ apareciera por unos minutos frente a miles de personas con el tradicional poncho y el carriel, dos elementos que Ryan quiso compartir con él como una muestra de la identidad paisa.

Publicidad

Arcángel le pidió a Ryan Castro que le enseñara cómo usar el carriel

La reacción de Arcángel también dejó uno de los momentos más curiosos del encuentro. En medio de la interacción, el cantante puertorriqueño le pidió a Ryan Castro que se pusiera primero las prendas para observar cómo debía llevarlas.

“Póntelo y yo te veo a ti, para yo cacharte el flow”, le dijo Arcángel al artista paisa.

Publicidad

Ryan Castro siguió la indicación y ambos terminaron compartiendo la escena sobre la tarima. El momento tuvo un tono relajado y cercano, mientras el público observaba cómo Arcángel se adaptaba a este particular estilo paisa.

Después de recibir el regalo, el cantante de Puerto Rico decidió utilizar tanto el poncho como el carriel durante parte de su presentación en Medellín.

El gesto también permitió que Ryan Castro explicara una de las frases que más llamó la atención durante el encuentro. Con su particular manera de hablar, el cantante paisa relacionó estas prendas con una época del año que en Colombia suele estar marcada por las celebraciones de fin de año.

Puedes leer: STILL de Karol G y Bruno Mars: letra completa, traducción y significado de la canción

“¿Sabe por qué nosotros usamos esto así? Porque aquí en Colombia que desde septiembre se siente que viene diciembre”, comentó Ryan Castro.

La frase provocó un momento jocoso entre los artistas y conectó la tradición paisa con una de las épocas más esperadas del año en Colombia.

Publicidad

Para Ryan Castro, el regalo tenía un significado que iba más allá de un simple detalle entre colegas. El cantante aprovechó uno de los escenarios más importantes de Medellín para mostrarle a Arcángel parte de las tradiciones de Antioquia.