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Le quitó la vida a sus 3 hijos, cayó de una ventana y quedó paralítica; podría quedar libre

Lindsay Clancy podría quedar libre luego de que un juez de Massachusetts declarara nulo el juicio tras un desacuerdo del jurado.

Lindsay Clancy, durante el proceso judicial en Massachusetts.
Lindsay Clancy podría quedar libre tras juicio por la muerte de sus tres hijos
Foto: Getty Images
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 4 de sept, 2026

El caso de Lindsay Clancy dio un giro inesperado en Massachusetts luego de que el juez William Sullivan declarara nulo el juicio en su contra, después de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto unánime.

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La decisión llegó luego de varias semanas de audiencias y discusiones en las que la defensa y la fiscalía presentaron versiones completamente diferentes sobre lo ocurrido en 2023.

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Al final, las doce personas que integraban el jurado no consiguieron ponerse de acuerdo sobre la responsabilidad de Clancy.

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La noticia generó sorpresa en la sala, donde varios observadores esperaban conocer finalmente el resultado del proceso. Sin embargo, el juez tomó la decisión después de recibir la información de que el jurado permanecía en un punto muerto.

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Clancy, una antigua enfermera de 36 años, estaba acusada de tres cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus hijos Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de apenas 8 meses.

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El juicio terminó sin un veredicto

El desenlace del proceso estuvo marcado por la falta de unanimidad entre los integrantes del jurado, compuesto por nueve mujeres y tres hombres.

Según la defensa de Clancy, el desacuerdo se produjo debido a un solo miembro del jurado que no estuvo de acuerdo con el resto. Esa falta de consenso impidió que se alcanzara el veredicto que debía determinar el resultado del juicio.

Ante esa situación, el juez William Sullivan declaró nulo el proceso.

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El hecho cambia por completo el escenario para Clancy, pues el juicio que durante semanas concentró la atención sobre su caso terminó sin una decisión definitiva del jurado.

Por esa razón, ahora aparece la posibilidad de que pueda quedar libre, aunque la información suministrada no establece cuál será el siguiente paso judicial ni si se realizará un nuevo juicio.

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La declaración de nulidad tampoco significa que el jurado haya determinado que Clancy fuera inocente. El proceso simplemente terminó sin que sus integrantes consiguieran llegar a un acuerdo unánime.

Le quitó la vida a sus 3 hijos, cayó de una ventana y quedó paralítica
Le quitó la vida a sus 3 hijos, cayó de una ventana y quedó paralítica

Uno de los puntos centrales del juicio estuvo relacionado con el estado mental de Clancy al momento de los hechos.

Su abogado no negó que ella hubiera causado la muerte de sus tres hijos. La estrategia de la defensa se enfocó en argumentar que atravesaba un cuadro de psicosis posparto y que, debido a esa condición, no podía distinguir entre el bien y el mal cuando ocurrieron los hechos.

La explicación buscaba establecer que su estado mental tenía una incidencia directa en lo sucedido y en la forma en que debía evaluarse su responsabilidad.

La fiscalía presentó una versión distinta. Para los acusadores, Clancy tomó una decisión calculada e intencionada y, en ese momento, sí tenía la capacidad de distinguir entre el bien y el mal.

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Ese choque entre las dos posiciones fue uno de los elementos principales que el jurado tuvo que analizar antes de intentar llegar a una decisión.

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Lo ocurrido en la casa familiar

Los hechos ocurrieron en 2023, en el sótano de la casa familiar en Massachusetts.

De acuerdo con la información presentada durante el proceso, Clancy estranguló a sus tres hijos: Cora, Dawson y Callan.

Después de lo ocurrido, saltó desde una ventana del segundo piso de la vivienda y quedó paralítica.

El caso posteriormente llegó a los tribunales con tres cargos de asesinato en primer grado. Clancy no negó haber causado la muerte de los menores, pero su defensa sostuvo que su estado mental debía ser tenido en cuenta para determinar su responsabilidad.

El proceso se extendió durante semanas y puso el foco en una pregunta central: si Clancy podía comprender la naturaleza de sus actos y distinguir entre el bien y el mal en el momento en que ocurrieron.

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