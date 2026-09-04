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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Este fue el error que cometió ‘Bendito Menor’ y que permitió localizarlo; un descuido

Este fue el error que cometió ‘Bendito Menor’ y que permitió localizarlo; un descuido

Las autoridades lograron ubicar y abatir a alias ‘Bendito Menor’, así como a su pareja, durante un operativo realizado en La Guajira.

Alias Bendito Menor sonriendo con gorra y uniforme de camuflaje en un campamento rural.
Alias 'Bendito Menor' en una imagen en la que luce uniforme militar, una de las publicaciones clave que rastrearon las autoridades para dar con su paradero.
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de sept, 2026

En la madrugada de este 4 de septiembre se realizó un operativo en Riohacha, La Guajira, que terminó con la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido con el alias de ‘Bendito Menor’, y de su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’.

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Tras el procedimiento, las autoridades comenzaron a revelar nuevos detalles sobre la operación que permitió ubicar al señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

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Según información conocida por El Tiempo, prender uno de los teléfonos celulares que llevaba ‘Bendito Menor’ se habría convertido en una pieza clave para establecer su ubicación exacta.

Los organismos de inteligencia ya tenían delimitada un área en la que se movilizaba el señalado delincuente, pero la activación del dispositivo habría permitido realizar una georreferenciación en tiempo real.

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¿Cómo fue el operativo contra alias ‘Bendito Menor’?

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Tras detectar la señal activa del teléfono móvil, unidades de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares coordinaron un operativo en el barrio Los Olivos de Riohacha, La Guajira.

El procedimiento, desarrollado entre la noche del 3 de septiembre y la madrugada del 4 de septiembre, terminó con la muerte de Pérez Toncel, señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como ‘Los Pachenca’.

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En el mismo operativo también murió Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’, quien era pareja sentimental de Pérez Toncel y señalada por las autoridades como una pieza clave de la estructura criminal.

Detalles del operativo contra alias ‘Bendito Menor’

La ubicación del señalado cabecilla no habría dependido únicamente de la señal del teléfono celular. Según los reportes conocidos sobre el operativo, las autoridades llevaban varios días siguiendo sus movimientos y contaban con información de inteligencia para delimitar el área en la que se encontraba.

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También se ha reportado la participación de agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en las labores de inteligencia. Sin embargo, este aspecto debe presentarse con cautela, pues no todas las autoridades han confirmado públicamente el alcance de esa colaboración.

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Otra de las hipótesis que se maneja es que personas cercanas a la estructura de Pérez Toncel habrían entregado información sobre su paradero. Esta versión apunta a posibles divisiones internas dentro de la organización, aunque se trata de un aspecto que continúa siendo materia de investigación.

Collage de fotos de alias Bendito Menor en uniforme camuflado y posando junto a su pareja antes de su fallecimiento.
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Fotos: fotos tomadas de redes sociales

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¿Qué más se conoció de Bendito Menor?

Pérez Toncel, de 26 años, utilizaba con frecuencia sus redes sociales, donde compartía fotografías y videos en los que aparecía portando armas y recorriendo diferentes sectores de La Guajira.

En algunas de estas publicaciones también mostraba momentos personales junto a alias ‘La Bebecita’, entre ellos el momento en el que le habría propuesto matrimonio a su pareja y se convirtió en el último video que compartió el joven de 26 años antes de caer en el operativo.

La exposición constante en redes sociales habría generado preocupación dentro de la estructura, debido a que este tipo de publicaciones podría facilitar el seguimiento de sus movimientos y aportar información para las labores de inteligencia.

Rosa Angélica Tarazona alias La Bebecita y alias Bendito Menor vestidos de camuflaje en la Sierra Nevada.
Rosa Angélica Tarazona, conocida como 'La Bebecita', junto a alias 'Bendito Menor' en una de las imágenes que compartían en sus redes sociales portando prendas de camuflaje.
/Foto: redes sociales

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