Estas son las modalidades más comunes para robar tus datos y hacer estafas, según experto

El auge de las transacciones digitales en Colombia ha incrementado los casos de suplantación de identidad y hurto de dinero a través de plataformas electrónicas, cómo es una llamada de célular o un mensaje.

En diálogo con El Klub de La Kalle, el abogado y especialista en derecho del consumo Juan Pablo López explicó cuáles son los mecanismos más frecuentes empleados por los ciberdelincuentes para apoderarse de información personal, confidencial y financiera.

Según el jurista, la información personal se ha consolidado como uno de los activos más valiosos del entorno digital: “Ustedes seguramente han escuchado que los datos son el petróleo del siglo XXI... si no cuidamos los mismos, esto puede desembocar casi que en una situación supremamente peligrosa”.



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Las principales modalidades de estafa digital

El especialista precisó que los fraudes digitales pueden presentarse mediante la suplantación de identidad para obtener información o a través de incumplimientos relacionados con la adquisición de bienes y servicios.

Respecto a la suplantación para extraer datos, el abogado detalló cuáles son tres de las estrategias que actualmente generan mayor impacto:

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Phishing: consiste en el envío de correos electrónicos fraudulentos que simulan provenir de entidades oficiales o empresas reconocidas. El objetivo es engañar al usuario para que entregue contraseñas, datos personales o información de acceso. Vishing: corresponde a engaños realizados mediante llamadas telefónicas en las que los delincuentes solicitan información confidencial. El abogado advirtió que esta modalidad se ha sofisticado con el auge de la inteligencia artificial, incluso con técnicas que permiten clonar las voces de familiares o allegados. SIM Swapping: catalogada por el experto como una de las modalidades más gravosas, ocurre cuando los delincuentes logran tomar el control de la línea celular de una persona. De esta manera, pueden interceptar códigos de confirmación (OTP) enviados por entidades bancarias para autorizar determinadas operaciones y acceder a información financiera.

¿Cómo la ingeniería social sirve para hacer estafas digitales?

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De igual forma, López explicó que estas modalidades suelen estructurarse bajo esquemas de ingeniería social. De acuerdo con el especialista, los delincuentes realizan un contacto inicial, generalmente por medios tecnológicos, y mediante una interacción progresiva consiguen que la víctima entregue información sensible.

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El uso fraudulento de estos datos puede permitir que terceros soliciten créditos, adquieran servicios a nombre de la víctima o generen deudas que posteriormente pueden derivar en procesos de cobro y reportes negativos ante centrales de riesgo.

Los trucos para evitar caer en una estafa digital

Para reducir los riesgos de suplantación y robo de información, el jurista entregó algunas recomendaciones de seguridad: