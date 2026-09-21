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WhatsApp cambiará la forma de iniciar conversaciones y limitará los mensajes en nuevos chats

La aplicación de mensajería avisará a los usuarios cuando estén cerca de alcanzar el límite de mensajes y, además, les informará cuántas conversaciones nuevas podrán iniciar.

Manos usando un teléfono inteligente para chatear en WhatsApp, ilustrando la nueva limitación de mensajes en nuevos chats
WhatsApp implementa restricciones en los nuevos chats para controlar el envío masivo de mensajes y reducir el spam, imagen de referencia
Foto: imagen realizada con IA
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

La plataforma de mensajería instantánea WhatsApp prepara una modificación en su funcionamiento con el objetivo de reducir el volumen de mensajes no solicitados y regular el inicio de nuevas conversaciones.

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La medida está orientada a limitar las interacciones con contactos con los que los usuarios no mantienen una comunicación activa o con personas que no han respondido a mensajes enviados anteriormente.

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Con este ajuste, la compañía busca disminuir el impacto de las comunicaciones dirigidas a destinatarios que no han manifestado interés en iniciar o continuar una conversación.

Esta nueva restricción afectará tanto a los usuarios de cuentas personales como a las cuentas de WhatsApp Business que operan directamente desde la aplicación móvil. Sin embargo, Meta ha precisado que las herramientas dirigidas al segmento corporativo especializado tendrán reglas diferenciadas.

En particular, las interacciones gestionadas a través de la interfaz de programación de aplicaciones WhatsApp Business API y los servicios incluidos en la suscripción Meta One no estarán sujetas estrictamente a las mismas restricciones.

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¿Cuántas conversaciones se podrán abrir en WhatsApp?

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Con el objetivo de brindar mayor transparencia sobre el uso de la plataforma, WhatsApp emitirá alertas preventivas cuando los usuarios estén próximos a alcanzar el límite de conversaciones permitido durante el periodo correspondiente.

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Este aviso anticipado permitirá gestionar las comunicaciones antes de llegar al tope establecido. Asimismo, la plataforma incorporará una herramienta dentro del menú de configuración que permitirá consultar cuántas conversaciones nuevas todavía se pueden iniciar.

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Foto: IA

Para acceder a esta información, el usuario deberá ingresar al apartado de Ajustes, seleccionar Chats y posteriormente pulsar la opción Nuevo chat iniciado. A través de este procedimiento, podrá consultar el número de conversaciones nuevas que aún tiene disponibles para comenzar durante el periodo en curso.

¿Por qué WhatsApp limitará los mensajes en las nuevas conversaciones?

La compañía aclaró que alcanzar el límite establecido para las nuevas conversaciones no ocasionará la suspensión ni el bloqueo de la cuenta. Tampoco impedirá que los usuarios continúen comunicándose con los contactos con los que ya mantienen una conversación activa.

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La restricción se aplicará exclusivamente a la apertura de chats completamente nuevos que cumplan con los parámetros establecidos por la plataforma. Por lo cual, los usuarios podrán continuar enviando y recibiendo mensajes con normalidad dentro de las conversaciones que ya se encuentren activas.

Finalmente, el sistema restablecerá el contador de nuevas conversaciones el primer día de cada mes. A partir de ese momento, se renovará automáticamente la cantidad disponible para que los usuarios puedan iniciar nuevos chats durante el nuevo periodo.

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