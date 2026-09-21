Gobierno avala créditos de vivienda sin cuota inicial ni hipoteca en Colombia; así funciona

Si estás buscando opciones para adquirir, reparar o reconstruir tu casa tras la reciente emergencia ambiental en el país, debes saber que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella hizo oficial una medida económica extraordinaria.

Mediante el Decreto 1416 del 17 de septiembre de 2026, las autoridades avisaron a la ciudadanía y a los bancos sobre la aprobación de un beneficio que elimina la necesidad de contar con un ahorro previo o de entregar la propiedad como garantía hipotecaria al solicitar un préstamo de vivienda.

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Esta iniciativa gubernamental surge como respuesta a la difícil situación causada por el terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el pasado 10 de agosto con epicentro en el departamento del Chocó, el cual impactó severamente a diversas zonas del occidente colombiano.



De acuerdo con los datos presentados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la emergencia dejó un saldo de 206.931 personas afectadas, 36.478 viviendas totalmente destruidas y 486.917 personas damnificadas en el territorio nacional.



Por esta razón, la medida busca agilizar la adquisición y recuperación de inmuebles y facilitar el acceso a recursos financieros para los hogares damnificados.

¿Cuáles son los requisitos y departamentos beneficiados por el Decreto 1416 de 2026?

Para que puedas aprovechar esta flexibilización crediticia, debes tener en cuenta que el beneficio no aplica de forma indiscriminada a toda la población, sino que está enfocado de manera directa en atender a las víctimas del evento telúrico.

En primer lugar, si deseas postularte, tendrás que comprobar que tu residencia previa fue destruida, declarada inhabitable o sufrió daños graves como consecuencia directa del sismo.

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Los créditos otorgados bajo esta modalidad deberán destinarse exclusivamente a la reparación, reconstrucción o reposición de tu vivienda afectada, o a la compra de una casa o apartamento (sea nuevo o usado) que sustituya al inmueble que perdiste.

En segundo lugar, debes verificar si la zona donde te encuentras está dentro del territorio delimitado por el Gobierno Nacional.

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Estos créditos con condiciones especiales solo se concederán dentro de los 16 departamentos incluidos oficialmente en la declaratoria de emergencia:

Antioquia

Bolívar

Caldas

Caquetá

Cauca

Chocó

Cundinamarca

Huila

Nariño

Norte de Santander

Quindío

Risaralda

Santander

Sucre

Tolima

Valle del Cauca

Si cumples con la condición de afectación y te ubicas en alguno de estos territorios, podrás solicitar la financiación directamente en la entidad bancaria de tu preferencia sin tener que aportar el porcentaje tradicional correspondiente a la cuota inicial.

¿Cómo operan los bancos y cuál es la vigencia de esta medida extraordinaria?

Es fundamental que comprendas que el Decreto 1416 del 17 de septiembre de 2026 no otorga un derecho automático a la aprobación del préstamo.

Aunque la norma exime la cuota inicial y la constitución de hipotecas sobre los inmuebles, los bancos mantendrán sus procedimientos habituales de evaluación crediticia.

Esto significa que, para recibir el desembolso de los recursos, la entidad financiera analizará tu capacidad de pago y ejecutará sus labores de administración de riesgos, prevención del lavado de activos, protección de datos y atención al consumidor financiero.

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Asimismo, el decreto establece que, para prescindir de la garantía hipotecaria, la entidad bancaria deberá contar con una garantía admisible, cobertura por parte del Estado o un mecanismo equivalente que mitigue el riesgo del crédito.

De esta manera, se pretende ampliar la oferta de crédito y acelerar la canalización de apoyos hacia las familias y unidades productivas que requieren reconstruir su patrimonio.

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Respecto a los plazos para realizar el trámite, tienes un margen de tiempo definido para gestionar esta ayuda económica.

La medida aprobada por el Gobierno estará disponible durante un periodo de 12 meses contados a partir de septiembre de 2026, lo que significa que el beneficio vencerá en septiembre de 2027.

Adicionalmente, la normativa señala que las cooperativas financieras podrán definir sus propias condiciones y contarán con plazo hasta el 31 de diciembre de 2027 para desembolsar los préstamos autorizados.

Si necesitas iniciar el proceso, debes acudir personalmente a las oficinas bancarias autorizadas para presentar tu solicitud y someterte al estudio de capacidad de pago estipulado.