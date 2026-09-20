Lina Tejeiro revela VIDEO de su parto; así fue el proceso de dar a luz a Gael, su bebé

La llegada del primer hijo de Lina Tejeiro era uno de los acontecimientos más esperados por sus seguidores y por el mundo del entretenimiento en Colombia.

Tras meses de compartir abiertamente cada etapa de su gestación en plataformas digitales, la reconocida actriz e influenciadora confirmó la noticia la mañana del domingo 20 de septiembre de 2026, al publicar las primeras fotografías cargando a su pequeño recién nacido.

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Con el mensaje «Bienvenido amor de mi vida, Gael», la actriz presentó oficialmente a su primogénito ante millones de usuarios en redes sociales, desatando una ola de felicitaciones y reacciones de cariño por parte de amigos, colegas y fanáticos.



Como parte de esta esperada revelación, la celebridad colombiana publicó un emotivo video en su cuenta de Instagram en el que mostró cómo se estaba preparando para el parto de Gael.

En el material audiovisual, la creadora de contenido enseñó varios momentos de su preparación en el centro médico, dejando ver el proceso vivido en las horas previas al alumbramiento.

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Esta publicación desató miles de comentarios por parte de sus seguidores. Acompañando las imágenes, Lina escribió en la descripción: «Este año Dios decidió enseñarme que sus planes son y serán siempre mejores que los míos».

La llegada de Gael marca la conclusión de un proceso de gestación seguido en internet desde abril de 2026, fecha en la que la celebridad hizo público por primera vez que se encontraba embarazada.

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A lo largo de los meses siguientes, Lina documentó abiertamente las transformaciones físicas y emocionales que experimentó en su cuerpo.

De hecho, la artista se pronunció públicamente sobre las críticas recibidas tras haber aumentado 10 kilos de peso durante la gestación, haciendo frente a los cuestionamientos que surgieron sobre su figura en esta etapa.

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¿Cuándo nació el hijo de Lina Tejeiro y cómo se llama el bebé?

Aunque la actriz esperó hasta la mañana del domingo 20 de septiembre de 2026 para hacer el anuncio oficial y subir imágenes públicas a sus redes sociales, el nacimiento de su hijo ocurrió el miércoles 16 de septiembre de 2026. La fecha exacta quedó confirmada en la misma publicación en la que le dio la bienvenida a su pequeño.

El bebé fue nombrado Gael, un nombre que la propia Lina Tejeiro había revelado meses atrás ante la opinión pública, tras confirmar que el hijo que venía en camino era un varón.

La historia de esta gestación se compartió públicamente desde el primer trimestre del año, cuando la famosa colombiana decidió mostrar los avances del proceso en sus canales digitales.

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¿Dónde nació Gael y qué detalles se conocen sobre la maternidad de Lina Tejeiro?

De acuerdo con la información difundida en medios y redes sociales, Lina Tejeiro dio a luz en la conocida Fundación Santa Fe de Bogotá, centro médico de la capital colombiana donde permaneció internada durante el trabajo de parto.

Los rumores sobre el alumbramiento habían comenzado a circular días antes. Específicamente, el jueves 17 de septiembre de 2026, el periodista de espectáculos Ariel Osorio, conocido como 'El Gordo Ariel', dio a conocer en exclusiva en el espacio Alerta al chisme que la influenciadora ya se encontraba ingresada en la clínica adelantando el proceso de parto.

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El camino hacia la maternidad trajo transformaciones en la rutina laboral de la celebridad. Debido a su embarazo, Lina tuvo que retirarse de la competencia del reality culinario MasterChef Celebrity a medida que avanzaba la gestación.

Sobre esa decisión, la propia actriz expresó que en medio de las grabaciones sintió que su cuerpo, su energía y su concentración se transformaron, por lo que sus prioridades se enfocaron en el objetivo de su gestación.

Adicionalmente, en julio de 2026, Lina Tejeiro confirmó públicamente que asumiría la maternidad como madre soltera, contando con el respaldo constante de su núcleo familiar.

Su madre, Vibiana Tejeiro, fue un pilar fundamental durante el camino y, antes del alumbramiento, le dedicó un mensaje en redes sociales expresando: «Ya estoy lista para cuando quieras, Gael. Hija, ya eres una madre maravillosa, te amo». Con la confirmación de la noticia, la actriz comienza esta etapa personal junto a su familia y su comunidad digital.

