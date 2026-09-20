Lina Tejeiro publica primera foto con su hijo Gael; confirma noticia que todos esperaban

Si has seguido de cerca la vida de Lina Tejeiro, sabes que la llegada de su primer hijo era uno de los acontecimientos más esperados por sus fanáticos y por el mundo del entretenimiento en Colombia.

La mañana de este domingo, 20 de septiembre, la actriz y empresaria llanera puso fin a la expectativa al confirmar oficialmente que ya es mamá y al publicar la primera fotografía junto a su pequeño bebé.

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La reconocida creadora de contenido compartió con sus millones de seguidores en Instagram la emotiva instantánea en la que aparece sosteniendo a su primogénito, acompañada por un tierno y breve mensaje de bienvenida:



“Bienvenido amor de mi vida, Gael”. Con esta esperada publicación en sus plataformas digitales, la exparticipante del programa culinario MasterChef Celebrity no solo presentó oficialmente a su hijo, sino que también desató una ola inmediata de reacciones, felicitaciones y mensajes de afecto por parte de amigos, colegas y seguidores que aguardaban con ansias conocer al nuevo integrante de su familia.



¿Cuándo nació el hijo de Lina Tejeiro y cómo se llama el bebé?

El hijo de Lina Tejeiro nació el miércoles 16 de septiembre de 2026. Aunque la artista esperó hasta la mañana del domingo 20 de septiembre para hacer el anuncio oficial y subir imágenes públicas a sus redes sociales, la fecha exacta del nacimiento quedó confirmada en la misma publicación donde le dio la bienvenida a su pequeño.

El bebé fue nombrado Gael, un nombre que la propia Lina Tejeiro había revelado meses atrás ante la opinión pública. La historia de esta gestación comenzó públicamente en abril de 2026, cuando la actriz hizo público por primera vez que se encontraba embarazada.

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Posteriormente, tras confirmar que el bebé que venía en camino era un niño, la celebridad colombiana decidió compartir diversos momentos, vivencias y detalles sobre el avance de su embarazo y la profunda ilusión que le producía la idea de convertirse en madre.

El nacimiento de Gael marca la conclusión de una etapa de gestación muy seguida por los usuarios de internet y da inicio a un nuevo capítulo personal para la actriz.

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Desde que reveló la noticia en abril, Lina documentó abiertamente los cambios emocionales y físicos que experimentó a lo largo del proceso gestacional.

Entre ellos, la actriz se pronunció públicamente sobre las críticas que recibió por subir 10 kilos de peso durante el embarazo, haciendo frente a los cuestionamientos sobre los cambios de su cuerpo en este periodo.

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¿Dónde nació Gael y qué detalles se conocen sobre la maternidad de Lina Tejeiro?

De acuerdo con la información difundida en medios y redes sociales, Lina Tejeiro habría dado a luz en la conocida Fundación Santa Fe de Bogotá, centro médico de la capital colombiana donde permaneció internada durante el proceso de parto.

Días antes de que la actriz publicara la primera fotografía con su hijo, los rumores sobre la llegada del bebé ya habían comenzado a circular en los medios de entretenimiento.

El jueves 17 de septiembre de 2026, durante la emisión del espacio Alerta al chisme, el periodista de espectáculos Ariel Osorio, conocido popularmente como 'El Gordo Ariel', dio a conocer en exclusiva que la actriz e influenciadora se encontraba ingresada en la Fundación Santa Fe en pleno trabajo de parto para recibir a Gael.

En ese momento, el comunicador señaló que la atención estaba enfocada en el desenlace del proceso y en las novedades que se darían a conocer sobre la salud de la actriz y de su hijo.

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El proceso de maternidad trajo transformaciones profundas en la carrera y rutina diaria de la celebridad. Su embarazo tuvo un impacto directo en su trabajo dentro de la televisión, pues tuvo que retirarse de la competencia del reality culinario MasterChef Celebrity a medida que avanzaba el periodo de gestación.

Sobre esa importante decisión, la propia Lina Tejeiro expresó que en medio de las grabaciones todo cambió para ella, manifestando que su cuerpo, su energía y su concentración se transformaron y que todas sus prioridades empezaron a enfocarse en el objetivo de su gestación.

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Adicionalmente, en julio de 2026, Lina Tejeiro confirmó públicamente que asumiría la maternidad como madre soltera, contando con el respaldo constante de su núcleo familiar.

Su madre, Vibiana Tejeiro, ha sido un pilar fundamental a lo largo de este camino. Antes del alumbramiento, Vibiana dedicó una sentida publicación en redes sociales a su hija expresando:

“Ya estoy lista para cuando quieras, Gael. Hija, ya eres una madre maravillosa, te amo”. Con el nacimiento confirmado y las primeras imágenes compartidas en Instagram, Lina Tejeiro comienza oficialmente esta nueva etapa personal rodeada del cariño de su familia y del constante apoyo de su comunidad digital.

