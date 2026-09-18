J Balvin habló de su relación con Valentina Ferrer y reveló qué no le gustaba de ella

J Balvin volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de que resurgiera una entrevista en la que hablaba abiertamente de su relación con Valentina Ferrer y de algunas situaciones que vivían en su día a día. La declaración tomó fuerza después de que la modelo argentina confirmara el final de su relación con el cantante colombiano.

En medio de las entrevistas y videos que comenzaron a circular nuevamente, una de las respuestas del artista llamó especialmente la atención. Balvin habló sobre la imagen que algunas personas tenían de su familia y explicó que había algo de esa percepción que no le resultaba cómodo.

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El cantante paisa se refirió específicamente a la idea de que él, Valentina y su familia eran vistos como una especie de pareja perfecta. Para el artista, esa imagen no correspondía necesariamente con lo que ocurría puertas adentro y terminaba convirtiéndose en una presión.

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“¿Saben qué me molesta? Que piensen que somos una familia perfecta, porque no lo es”, expresó J Balvin.

J Balvin contó qué pasaba cuando Valentina Ferrer grababa videos

Durante aquella conversación, J Balvin también habló de la manera en que Valentina Ferrer utilizaba las redes sociales, especialmente TikTok, y de algunas escenas cotidianas que podían terminar siendo grabadas.

El artista explicó que, cuando estaba descansando en su casa y Valentina comenzaba a grabar contenido, él podía aparecer frente a la cámara con una expresión seria o poco expresiva. La situación incluso dio pie para que hiciera una particular comparación.

Balvin bromeó al decir que en esos momentos parecía el “Labubu de Valentina”, haciendo referencia a la manera en la que podía verse cuando aparecía en los videos que ella realizaba.

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Más allá de la anécdota, el cantante también aprovechó aquella conversación para hablar de la personalidad y el éxito de la modelo argentina. Según sus declaraciones, Ferrer tenía una relación muy cercana con TikTok y esa actividad formaba parte de su cotidianidad.

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El cantante también fue sincero al referirse a su propio papel dentro de la familia. En la entrevista reconoció que no se consideraba el mejor papá ni el mejor esposo, aunque aseguró que intentaba serlo.

Estas declaraciones volvieron a llamar la atención porque muestran una faceta menos relacionada con la imagen pública de la pareja y más cercana a las situaciones que, según el propio artista, podían ocurrir en su vida cotidiana.

La relación entre J Balvin y Valentina Ferrer había despertado durante años el interés de sus seguidores, especialmente por los contenidos que ambos compartían y por los momentos familiares que mostraban en redes sociales.

Por eso, después de conocerse la ruptura, los videos de antiguas entrevistas comenzaron a tomar nuevamente protagonismo. Entre ellos apareció esta conversación en la que Balvin hablaba de la presión que podía generar la percepción de una familia perfecta y de las diferencias entre lo que se muestra ante las cámaras y lo que ocurre en la vida cotidiana.