Así puedes saber en qué grupo del RUI estás: paso a paso en Ventanilla Social

El Gobierno Nacional avanza en la implementación del Registro Único de Ingresos (RUI), una herramienta gubernamental que tiene como objetivo lograr una categorización más precisa de cada ciudadano según sus capacidades económicas reales.

Con este mecanismo, las autoridades buscan realizar una transición completa y segura para reorganizar la asignación de ayudas del Estado y garantizar que las entidades distribuyan los auxilios a las personas que más lo necesitan.

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En este proceso de ajuste, el sistema anterior seguirá su funcionamiento habitual con normalidad hasta el 31 de julio de 2027.



Si deseas comprender de qué manera te evalúa el Estado colombiano y qué datos personales determinan tu ubicación socioeconómica, te contamos minuciosamente cómo opera este sistema.

¿Cómo consultar tu clasificación en el RUI paso a paso?

Si quieres verificar en qué grupo te encuentras ubicado actualmente dentro de la plataforma gubernamental, puedes realizar la consulta en línea siguiendo estos sencillos pasos desde cualquier dispositivo:

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Ingresa al portal web oficial de Ventanilla Social a través del sitio: http://ventanillasocial.dnp.gov.co/. Una vez estés dentro de la plataforma, pulsa sobre la opción 'Consulta RUI', ubicada en el costado izquierdo superior de la pantalla. Selecciona tu tipo de documento de identidad e ingresa el número de identificación correspondiente. Realiza la comprobación o validación de seguridad solicitada por el sistema. Da clic en el botón denominado 'Consultar'.

Tras completar estas acciones, la plataforma te indicará cuál es el grupo socioeconómico en el que estás ubicado en la actualidad por el Departamento Nacional de Planeación.

¿Cuáles son los grupos socioeconómicos del RUI y qué significa cada uno?

El sistema de categorización del RUI organiza a la población colombiana en cuatro grandes grupos socioeconómicos, cada uno compuesto por diversas subcategorías que reflejan la capacidad económica del hogar:

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Grupo A (subgrupos A1 a A5): Esta categoría reúne a las personas que se encuentran en situación de pobreza extrema y que registran la menor capacidad para generar ingresos económicos.

Esta categoría reúne a las personas que se encuentran en situación de pobreza extrema y que registran la menor capacidad para generar ingresos económicos. Grupo B (subgrupos B1 a B7): En este segmento se ubican todos los ciudadanos y familias que están en condición de pobreza moderada.

En este segmento se ubican todos los ciudadanos y familias que están en condición de pobreza moderada. Grupo C (subgrupos C1 a C18): Corresponde a la población en condición de vulnerabilidad socioeconómica, es decir, personas que corren el riesgo de caer en pobreza moderada.

Corresponde a la población en condición de vulnerabilidad socioeconómica, es decir, personas que corren el riesgo de caer en pobreza moderada. Grupo D (subgrupos D1 a D21): Incluye formalmente a las familias y ciudadanos reconocidos y clasificados por el Estado como no pobres y no vulnerables.

Cada una de estas categorizaciones permite que las diferentes entidades públicas del país identifiquen con claridad las condiciones de la población al momento de asignar los diferentes apoyos sociales.

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¿Qué factores determinan la clasificación de una familia en los grupos del RUI?

Para establecer la clasificación exacta de cada persona, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) realiza un análisis exhaustivo y supervisa diversos indicadores financieros.

Este procedimiento se lleva a cabo mediante un cruce de datos masivo con información proveniente de 47 entidades oficiales, entre las cuales figuran la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Registraduría Nacional del Estado Civil, diferentes ministerios y las cajas de compensación familiar, entre otros organismos públicos.

De acuerdo con lo informado por el Departamento Nacional de Planeación, los ítems específicos que se tienen en cuenta para definir tu categoría socioeconómica son los siguientes:

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Ingresos laborales: Se evalúan directamente los salarios recibidos, los honorarios profesionales generados, así como los pagos efectuados por concepto de trabajo independiente. Asimismo, el sistema revisa los reportes oficiales consignados en plataformas institucionales como la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) o la nómina electrónica.

Se evalúan directamente los salarios recibidos, los honorarios profesionales generados, así como los pagos efectuados por concepto de trabajo independiente. Asimismo, el sistema revisa los reportes oficiales consignados en plataformas institucionales como la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) o la nómina electrónica. Ingresos no laborales: El mecanismo registra y analiza los ingresos obtenidos por concepto de arriendos de inmuebles que aparecen reportados en la DIAN, el cobro de pensiones, los rendimientos de intereses financieros y el manejo o retiro de cesantías.

El mecanismo registra y analiza los ingresos obtenidos por concepto de arriendos de inmuebles que aparecen reportados en la DIAN, el cobro de pensiones, los rendimientos de intereses financieros y el manejo o retiro de cesantías. Ingreso estimado: Para aquellos ciudadanos que no registran información financiera disponible en las bases de datos oficiales de las entidades estatales, el Departamento Nacional de Planeación calcula un ingreso estimado mediante sus modelos de medición.

Mediante esta verificación de registros oficiales, la herramienta gubernamental puede contar con información mucho más actualizada para ubicar a cada habitante en el grupo socioeconómico que le corresponde.

